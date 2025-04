Voyages : ne laissez pas les moustiques gâcher votre séjour !

Avec l’arrivée des beaux jours, de nombreux voyageurs préparent leurs valises pour des destinations lointaines. Mais attention, les moustiques peuvent être bien plus qu’une simple nuisance : ils sont vecteurs de maladies potentiellement graves. Comment se protéger efficacement ? Quels sont les risques ? Et pourquoi faut-il parler de son voyage à son médecin et/ou son pharmacien ? Explications.

Avant le départ : une préparation essentielle

Si vous planifiez un voyage dans une région où les moustiques transmettent des maladies comme le chikungunya, la dengue ou le paludisme, le Dr Perrine Decaudin Médecin Responsable du Centre de Vaccinations Internationales de l’Institut Pasteur de Lille recommande « une consultation chez le médecin ou dans un centre de vaccinations internationales. » Votre pharmacien peut aussi vous informer et vous orienter. Vous serez ainsi conseillé sur les précautions spécifiques à prendre, en fonction de votre destination et de votre état de santé. C’est d’autant plus important à rappeler, que selon une enquête OpinionWay pour Valneva France, seuls 50 % des Français se renseignent sur les recommandations vaccinales avant de partir.

Prévention : les bons gestes à adopter

Pour minimiser le risque de piqûres, adoptez ces réflexes simples mais efficaces :

Portez des vêtements couvrants et amples. Sachez que les moustiques sont notamment actifs au lever du jour. Mais également au crépuscule et pendant la nuit.

Utilisez des répulsifs cutanés adaptés, en respectant les recommandations d’application. Demandez conseil à votre pharmacien.

Équipez-vous de moustiquaires éventuellement imprégnées, indispensables pour dormir en toute tranquillité. L’imprégnation d’insecticide est recommandée dans les pays où il existe un risque de paludisme.

Évitez les eaux stagnantes, où les moustiques prolifèrent.

Optez pour des solutions complémentaires comme les diffuseurs électriques et les spirales anti-moustiques.

Par ailleurs, mentionnons qu’il existe des recommandations de vaccination pour certaines des maladies transmises par les moustiques. Le premier réflexe est donc de préparer son voyage avec un professionnel de santé pour connaître les précautions sanitaires envisageables.

Le chikungunya, un virus sous-estimé

Parmi les maladies transmises par les moustiques, le chikungunya mérite une vigilance particulière. « La maladie liée au chikungunya est provoquée par un virus transmis par piqûre de moustique du genre Aedes Albopictus qu’on appelle communément le moustique tigre et Aedes Aegypti », explique le Dr Perrine Decaudin.

« En cas d’infection, poursuit-elle, 75% des personnes développeront des symptômes à l’image d’une forte fièvre et des douleurs articulaires intenses, voire des maux de tête, des douleurs musculaires et aussi une éruption cutanée. » Si dans la plupart des cas les symptômes disparaissent en une dizaine de jours, « chez un peu plus de 40 % des patients, la maladie évolue vers un véritable rhumatisme inflammatoire chronique, marqué par des douleurs articulaires intenses et une fatigue persistante. Un tableau durable qui altère fortement la qualité de vie. »

Le virus circule en Afrique, en Asie du Sud-Est, aux Caraïbes, en Amérique latine et dans certaines régions du sud de l’Europe à la période estivale. À La Réunion, une épidémie est en cours depuis le 13 janvier 2025, avec 27 521 cas autochtones recensés au 9 avril 2025. Cette épidémie souligne l’importance cruciale de se protéger contre les moustiques, vecteurs de cette maladie.

Les piqûres de moustiques peuvent avoir de graves conséquences. Une bonne préparation et des gestes de prévention adaptés sont vos meilleurs alliés pour voyager en toute sérénité. Alors, avant de boucler vos valises, prenez quelques minutes pour planifier votre protection contre les moustiques. Et pensez à consulter un professionnel de santé.

Pour davantage d’information : https://pasteur-lille.fr/centre-prevention-sante-longevite/vaccins-et-voyages/preparer-ses-voyages/?pays