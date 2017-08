Yannick Jadot : « Soigner le travail»

« L’écologie, c’est défendre la vie et protéger la santé ». C’est par ces mots que Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie Les Verts à la Présidentielle 2017 a entamé son allocution lors d’un grand oral dédié à la santé, organisé ce 21 février par la Mutualité française. Ainsi a-t-il particulièrement mis l’accent sur la prévention.

Le candidat Jadot défend le système mutualiste. Et selon lui, « on ne peut pas parler d’Assurance-maladie si on ne parle pas des accidents du travail, des maladies professionnelles… bref de la souffrance au travail ». Il rappelle ainsi que les troubles musculo-squelettiques représentent une part importante des pathologies remboursées par la Sécu.

Selon lui, « il est urgent de soigner le travail », en renforçant notamment le rôle du médecin du travail. Cette idée passe aussi par une réduction des disparités sociales. « Un ouvrier, au moment de la retraite, a une espérance de vie de 7 ans inférieure à celle d’un cadre ». Il se propose ainsi « d’élever le plafond du compte pénibilité à 7 ans ».

Toujours côté professionnel, il souhaite que le burn out soit reconnu comme une maladie professionnelle et le droit à « la déconnexion » généralisé, pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Mieux vaut prévenir

« La maladie la moins chère est celle que l’on ne soigne pas », a-t-il lancé, rappelant que « 15 000 cancers pourraient être évités par an pour les populations les plus défavorisées ». Ainsi propose-t-il de consacrer 10% des dépenses de santé à la prévention. Il souhaite également sortir rapidement du diesel ou encore des pesticides.

Enfin, pour lutter contre les déserts médicaux, Yannick Jadot a affirmé vouloir instaurer des « unités de base des premiers soins » où des professionnels de santé (pas nécessairement des médecins mais des infirmiers par exemple) pourraient mieux conseiller et orienter les patients.

Retrouvez l’intégralité du programme santé de Yannick Jadot, candidat Europe Ecologie Les Verts à la Présidentielle 2017, en cliquant ici.