Zona : une maladie en mal de connaissance

En France, seulement 17% de la population générale se perçoit comme étant à risque de développer le zona. Or cette maladie infectieuse peut toucher une personne sur trois. Ce constat traduit la nécessité de davantage sensibiliser les Français. C’est pourquoi le laboratoire GSK a lancé depuis le 11 septembre une campagne nationale. Explications.

Chaque année, on estime que le zona atteint environ 230 000 personnes en France. Les principaux facteurs de risque du zona sont l’âge (augmentation des cas à partir de 50 ans) et l’immunosuppression liée à une maladie ou la prise d’un traitement.

Très douloureuse, cette maladie infectieuse virale est due à la réactivation du virus varicelle-zona (VZV). Plus précisément, pour que le zona se manifeste, il est nécessaire que le virus dit ‘endormi’ à la racine des nerfs au niveau des ganglions nerveux se multiplie. Cette infection peut donc toucher toutes les personnes ayant déjà eu la varicelle.

Alors qu’1 personne sur 3 est à risque de développer un zona au cours de sa vie, 78% de la population ne se sent pas bien informée sur cette pathologie et seulement 17% se considère à risque.

Une campagne pour mieux comprendre le zona

Si dans certains cas le zona se guérit sans séquelles, il peut aussi engendrer des douleurs insupportables qui peuvent parfois durer des mois. Les patients rapportent des douleurs souvent décrites comme une sensation de brûlure, de coup de couteau ou comme un choc électrique. Dans 5% à 30% des cas, ces douleurs peuvent s’étaler sur plus de 3 mois. D’où la nécessité de mieux faire connaître le zona auprès du grand public, pour les aider à reconnaître les symptômes et complications du zona.

C’est d’ailleurs tout l’objectif de la campagne de sensibilisation lancée par le laboratoire GSK. Elle invite les Français, et en particulier les personnes de 65 ans et plus pour qui le risque est plus élevé, à en parler à leur professionnel de santé. Vous y trouverez également des témoignages de patients ayant contracté un zona. Des récits qui permettent de mieux saisir l’impact de la maladie.

Depuis le 11 septembre, la campagne qui vise donc aussi à informer sur les risques et les symptômes du zona se déploie à la télévision, à la radio, via la presse, mais aussi sur les réseaux sociaux et autres canaux digitaux. Pour en savoir davantage sur le zona, un site entièrement dédié est disponible :

https://demain-sante.fr/maladies-a-prevenir/zona/

Enfin pour regarder le spot de la campagne, voici le lien : https://www.youtube.com/watch?v=12–RNqCgfE