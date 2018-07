Zoom sur la méditation pleine conscience

Certes à la mode, la médiation de pleine conscience nous invite à nous concentrer sur l’instant présent. Un bon point pour ne pas laisser de place aux pensées négatives et à apprendre à tolérer le moment quel qu’il soit. Un exemple : vous souffrez de douleurs récurrentes ? Avec la méditation pleine conscience, celles-ci ne disparaitront pas. En revanche, elle peut vous aider à mieux les accepter.

« Méditer permet de retrouver une distance avec les pensées qui surgissent dans notre esprit », souligne François Granger, enseignant MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction/Réduction du stress basée sur la pleine conscience). « Nous ne faisons qu’observer, sans juger ni commenter, et nous lâchons prise, d’instant en instant, sans nous impliquer. » Il en résulte une présence plus ouverte, plus attentive et empreinte de compassion envers soi-même et les autres. »

Attention toutefois à ne pas trop en attendre de la méditation, sous peine d’être déçus, voire d’arrêter d efaçon prématurée. « Même si elle agit directement sur le taux de stress, ce n’est pas une méthode miracle, les résultats ne sont pas instantanés », prévient François Granger. « Par ailleurs, le meilleur des lâcher-prises n’effacera jamais l’origine de problématiques liées à l’histoire de chacun. Elle ne peut en aucun cas se substituer à une psychothérapie. Mais elle peut en revanche la faciliter. Méditation et psychothérapie sont très complémentaires ».

Et s’il existe des dizaines de livres sur le sujet, l’accompagnement d’un enseignant reste très bénéfique. Pour en trouver un-e, interrogez votre entourage ou demandez l’avis de votre médecin ou d’un-e psychologue. Ou consultez l’annuaire de l’Association pour le Développement de la Mindfulness : https://www.association-mindfulness.org.