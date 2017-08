Zumba : du fitness sur un rythme latino !

Savant mélange de salsa, de merengue, de flamenco, de reggaeton et de fitness, la zumba se danse en groupe. Cette danse très tendance donne la pêche et permet de muscler son corps et son cœur tout en s’amusant.

Imaginée par hasard par un professeur de fitness colombien, Beto Pérez, la zumba est née dans les années 1990. Ayant oublié sa musique pour un de ses cours de fitness, le fondateur de ce nouveau concept a donc dû se contenter des disques qu’il écoutait dans sa voiture. Ce qui fut initialement un casse-tête – créer des pas sur des rythmes différents de ceux du fitness traditionnel – s’est vite transformé en un fort engouement de la part des élèves. La zumba était née !

Depuis, cette danse chorégraphiée qui associe des mouvements de différents styles musicaux, essentiellement latino-américains, comme le merengue, la salsa ou le reggaeton, fait le bonheur de millions d’adeptes dans le monde. Et pour cause ! Elle associe les bienfaits d’une activité physique de fitness aux plaisirs d’une danse rythmée et originale.

Lutter contre le stress et brûler des calories

Conviviale, elle se pratique sur des musiques entraînantes et festives. Pas le temps de penser à vos soucis quotidiens pendant la séance, il faut se concentrer pour suivre le professeur ! Une belle façon de lutter contre le stress.

Autre atout, la dépense d’énergie est importante. En effet, une heure de zumba permet de brûler 500 kilos calories. Ce qui équivaut à 1 h 30 de course à pied et à 30 minutes de musculation.

Dernier point, et non des moindres, les chorégraphies sont simples et il est facile de progresser. Le risque de se décourager est donc minime.