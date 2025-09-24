17 cas de légionellose à Albertville : 5 choses à savoir sur cette infection

17 cas de légionellose ont été identifiés ces derniers jours en Savoie. Tous résident ou ont fréquenté le secteur d’Albertville. Face à cette épidémie, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec Santé publique France a lancé des investigations environnementales et épidémiologiques pour identifier l’origine de cette contamination.
La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par des bactéries appelées légionelles, principalement de type Legionella pneumophila. Ces bactéries sont naturellement présentes dans l’environnement, notamment dans les eaux douces et les sols humides, généralement à des concentrations faibles.
Contrairement à de nombreuses maladies infectieuses, la légionellose ne se transmet pas de personne à personne. La contamination se fait uniquement par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminées, diffusées sous forme d’aérosols.
Les légionelles prolifèrent particulièrement dans les eaux dont la température est comprise entre 25°C et 45°C. Plusieurs installations peuvent être à l’origine d’une contamination :
La corrosion et l’entartrage de ces installations favorisent le développement des bactéries, créant parfois des foyers de prolifération importants.
Il est important de noter que boire de l’eau ne présente pas de risque. Seule l’inhalation via le système respiratoire représente un danger.
Les symptômes de la légionellose apparaissent généralement entre 2 et 10 jours après l’exposition à la bactérie. La maladie se manifeste initialement par :
Justement, qui sont les personnes à risque ? Si tout le monde peut contracter la légionellose, certains sont particulièrement vulnérables. Les personnes âgées donc, mais aussi :
Si vous présentez des symptômes évoquant une pneumonie après une possible exposition à une source contaminée, il est impératif de consulter immédiatement un médecin. Un diagnostic précoce et un traitement antibiotique adapté sont essentiels pour éviter les complications (la légionellose entraîne le plus souvent une hospitalisation. Elle est mortelle dans 10% des cas).
Pour prévenir la prolifération des légionelles dans vos installations domestiques, plusieurs mesures simples sont recommandées :
Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet