17 cas de légionellose à Albertville : 5 choses à savoir sur cette infection

Une situation sanitaire préoccupante s'est développée ces derniers jours à Albertville (Savoie). Entre le 16 et le 22 septembre, 17 cas de légionellose ont été diagnostiqués chez des personnes résidant ou ayant fréquenté le secteur. Pour le moment, un décès est à déplorer et six patients sont toujours en réanimation. Transmission, traitement, prévention…. Voici 5 éléments à retenir sur cette infection.

17 cas de légionellose ont été identifiés ces derniers jours en Savoie. Tous résident ou ont fréquenté le secteur d’Albertville. Face à cette épidémie, l’Agence régionale de santé (ARS) Auvergne-Rhône-Alpes, en collaboration avec Santé publique France a lancé des investigations environnementales et épidémiologiques pour identifier l’origine de cette contamination.

Qu’est-ce que la légionellose ?

La légionellose est une infection pulmonaire grave causée par des bactéries appelées légionelles, principalement de type Legionella pneumophila. Ces bactéries sont naturellement présentes dans l’environnement, notamment dans les eaux douces et les sols humides, généralement à des concentrations faibles.

Contrairement à de nombreuses maladies infectieuses, la légionellose ne se transmet pas de personne à personne. La contamination se fait uniquement par l’inhalation de fines gouttelettes d’eau contaminées, diffusées sous forme d’aérosols.

Comment se fait la contamination ?

Les légionelles prolifèrent particulièrement dans les eaux dont la température est comprise entre 25°C et 45°C. Plusieurs installations peuvent être à l’origine d’une contamination :

les tours aéroréfrigérantes (systèmes de refroidissement industriels)

les réseaux d’eau chaude sanitaire (douches, robinetterie)

les spas et jacuzzis

les fontaines décoratives

les appareils de nébulisation ou humidificateurs

La corrosion et l’entartrage de ces installations favorisent le développement des bactéries, créant parfois des foyers de prolifération importants.

Il est important de noter que boire de l’eau ne présente pas de risque. Seule l’inhalation via le système respiratoire représente un danger.

Quels sont les symptômes à surveiller ?

Les symptômes de la légionellose apparaissent généralement entre 2 et 10 jours après l’exposition à la bactérie. La maladie se manifeste initialement par :

une toux importante

une forte fièvre

parfois des troubles gastro-intestinaux, notamment chez les personnes âgées.

Justement, qui sont les personnes à risque ? Si tout le monde peut contracter la légionellose, certains sont particulièrement vulnérables. Les personnes âgées donc, mais aussi :

les patients immunodéprimés (cancers, greffes) ;

les personnes souffrant de maladies chroniques (diabète, insuffisance respiratoire) ;

les fumeurs, pour qui le risque est significativement accru.

Que faire en cas de symptômes ?

Si vous présentez des symptômes évoquant une pneumonie après une possible exposition à une source contaminée, il est impératif de consulter immédiatement un médecin. Un diagnostic précoce et un traitement antibiotique adapté sont essentiels pour éviter les complications (la légionellose entraîne le plus souvent une hospitalisation. Elle est mortelle dans 10% des cas).

Peut-on se protéger de la légionellose à la maison ?

Pour prévenir la prolifération des légionelles dans vos installations domestiques, plusieurs mesures simples sont recommandées :

vérifiez que la température de l’eau chaude est supérieure ou égale à 50°C (tout en installant des mitigeurs thermostatiques pour éviter les brûlures) ;

faites entretenir votre système d’eau chaude annuellement ;

nettoyez, détartrez et désinfectez régulièrement les flexibles de douche, pommeaux et embouts des robinets ;

remplacez les éléments de robinetterie vétustes.