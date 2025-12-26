Jeux vidéo : plus d’un tiers des utilisateurs ressent une gêne visuelle

Yeux secs, picotements, larmoiements… Les jeux vidéo peuvent être à l’origine d’une gêne oculaire, pas toujours bien identifiée par les utilisateurs. Pourtant, certains gestes simples pourraient protéger leurs yeux.

Plus d’un gameur sur trois ressent une gêne visuelle pendant ou juste après leur session de jeu. C’est l’information principale d’une enquête du lunetier Krys réalisée en partenariat avec Ipsos-BVA et publiée le 15 décembre. Une information qui devrait sensibiliser utilisateurs et parents d’utilisateurs alors que de nombreux jeux vidéo seront glissés sous le sapin pour Noël.

En effet, 73 % des Français jouent à des jeux vidéo, plusieurs fois par semaine pour 43 % d’entre eux. Les jeunes adultes sont particulièrement concernés puisqu’un tiers des 18-30 ans joue chaque jour, souvent plus d’une heure. Dans le détail, sur les 37 % des joueurs qui déclarent ressentir une gêne pendant leur session ou immédiatement après, 9 % déclarent la ressentir régulièrement, 28 % occasionnellement, 31 % rarement et 32 % jamais.

Maux de tête, vision floue, irritation des yeux, vision double, un larmoiement excessif, une sécheresse oculaire, des clignements d’œil excessifs sont autant de signaux de fatigue visuelle. L’exposition prolongée aux écrans force l’œil à maintenir une mise au point constante à courte distance et peut provoquer une fatigue visuelle. En outre, on a naturellement moins tendance à cligner des yeux lorsqu’on est devant un écran. Il est pourtant important d’y penser pour maintenir une bonne hydratation de la cornée.

Pas suffisamment de prévention

Quant aux gestes de prévention, ils sont encore trop peu appliqués. Seule la moitié des joueurs utilisent des filtres ou règlent la luminosité et les contrastes de l’écran occasionnellement ou régulièrement. 50 % des joueurs ne portent jamais de lunettes anti-lumière bleue, pourtant toxique pour la rétine, et seul un sur quatre fait des pauses régulièrement. « Faute d’information ou de réflexes installés, les gestes de précaution visuelle n’entrent pas encore dans le ‘répertoire naturel’ du joueur », note le lunettier dans un communiqué.

Par ailleurs, si 65 % des joueurs estiment qu’une session de jeu « raisonnable » pour leur santé visuelle ne devrait pas excéder une heure, ils sont 47 % à dépasser cette durée sans même en avoir conscience. Conséquences : une exposition visuelle accrue sans les gestes de prévention qui devraient l’accompagner.

Pour une meilleure prévention visuelle, la règle des 20-20-20 est une bonne habitude à adopter : toutes les 20 minutes, faire une pause de 20 secondes en regardant un point situé à 20 pieds (≈ 6 mètres). Et même si les vacances sont l’occasion de longues parties de jeux vidéo en famille ou entre amis, pensez à faire des pauses et à cligner des yeux.