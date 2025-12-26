Le sport en famille ? Laissez-vous tenter !

Se rendre au cinéma, visiter un musée, assister à un concert… Symboles de partage, les activités familiales prennent volontiers un ton culturel, tandis que celles plus sportives revêtent un caractère plus individuel. Avez-vous déjà pensé à pratiquer le sport en famille ?

Pour beaucoup, se mettre au sport ou à l’activité physique en famille peut constituer un véritable défi, tellement les aspirations de chacun diffèrent. Pour autant, les bonnes raisons ne manquent pas. En voici cinq :

– S’amuser, bien sûr : ces moments doivent avant tout se caractériser par leur aspect ludique et convivial ;

– Améliorer la cohésion familiale : la pratique d’une activité commune constitue un moment unique de cohésion et de renforcement des liens familiaux ;

– Instiller l’esprit d’équipe : les plus forts ou les plus à l’aise dans la discipline se mettent au niveau des autres, les encouragent, les aident. De quoi transmettre de saines valeurs aux enfants, autour de la notion de groupe ;

– Créer des souvenirs communs : les fous rires ou les efforts restent dans les mémoires ;

– Prendre soin de sa santé : la pratique d’une activité physique reste un précieux allié de notre santé et de notre vitalité. L’occasion pour les parents de transmettre à leurs enfants l’importance d’un mode de vie actif.

Comment s’y prendre ?

Pas de recette-miracle en la matière. Misez en premier lieu sur une activité physique, plutôt qu’un sport à proprement parler :

– Jardiner : ôter les mauvaises herbes, tailler un arbuste, planter des fleurs… Et pourquoi pas sur un fond musical ?

– Se rendre aux courses à vélo ou en roller ? Une bonne occasion pour les parents de prendre quelques leçons en la matière ;

– Promener le chien, sur un rythme soutenu.

Un objectif commun ?

Pour une pratique sportive, l’enjeu reste évidemment de faire en sorte qu’elle rassemble tous les membres de la famille, petits comme grands. Pour éviter conflits et autres disputes, pourquoi ne pas envisager un défi commun ? Et pourquoi pas solidaire ? A l’image par exemple d’une course à pied comme Odyssea ? Etalée sur plusieurs semaines, la préparation comprend bien sûr des sorties, agrémentées de quelques séances de renforcement musculaire (gainage…). Et, le jour J, une course ensemble, sur fond d’encouragements mutuels, afin de franchir la ligne d’arrivée, là aussi ensemble !

Profitez des vacances

D’une manière générale, les vacances constituent une période idéale pour une pratique commune. L’occasion – en été – de s’initier au paddle ou au canoë-kayak, par exemple, ou au ski de randonnée, l’hiver venu. Sans oublier bien sûr la classique randonnée, chaussures aux pieds, quelle que soit la saison. A condition bien sûr qu’elle soit adaptée à toutes et tous, au niveau du dénivelé comme du kilométrage.

Une offre fédérale

Enfin, sachez que des fédérations sportives misent justement sur les activités intergénérationnelles et/ou en famille. A l’image notamment de la Fédération française Sports pour tous ou l’ASPTT Fédération Omnisports. Renseignez-vous auprès d’elles pour trouver une association proche de chez vous.