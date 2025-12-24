Alzheimer : les fêtes, une période propice pour repérer les premiers signes

Le temps des fêtes, propice aux réunions familiales, représente une occasion idéale pour observer d'éventuels signes précoces de démence chez nos proches âgés. C'est le message que souhaite faire passer le système de santé britannique (NHS) à l'approche de Noël.

Les rassemblements des fêtes de fin d’année peuvent mettre en lumière des changements subtils chez une personne atteinte de démence avant même qu’un diagnostic officiel ne soit posé. L’ouverture des cadeaux, le repas de Noël ou les conversations évoquant des souvenirs sont autant de situations qui peuvent révéler des modifications de la mémoire, du comportement ou de l’humeur.

« Ne plus être capable de suivre une recette familiale bien connue ou répéter les mêmes histoires pourrait être des signes, explique pour le Daily Mail, le Dr Jeremy Isaacs, directeur clinique pour la démence au NHS. D’autres symptômes incluent des difficultés à suivre et à participer aux conversations, une confusion concernant le temps et le lieu, ainsi que des changements émotionnels comme l’irritabilité. »

Une maladie qui nécessite plus d’attention

Cette initiative s’inscrit dans un contexte où la démence reste un défi de santé publique majeur. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 55 millions de personnes sont atteintes de démences dans le monde. La maladie d’Alzheimer serait responsable de 60 à 70 % des cas. En France, près de 900 000 personnes seraient atteintes par la maladie, 225 000 nouveaux cas étant dépistés chaque année.

Outre-Manche, le Dr Tim Beanland, de la Société Alzheimer, insiste : « passer du temps ensemble à Noël met souvent en lumière les changements qui peuvent accompagner la démence. Des modifications subtiles de comportement ou de capacités peuvent être plus perceptibles durant ces moments. »