Biscuits apéro pour bébé : la fausse bonne idée

Acheter des biscuits apéritifs spéciaux « bébé », une tentation pour les parents afin de faire participer les bambins à la fête, est tout sauf une bonne idée, sur le plan nutritionnel comme comportemental. Quand l’apéritif se met au biberon…

Personne n’aurait jamais osé l’imaginer, et pourtant, les industriels l’ont fait ! Gressins, mini-sablés…, les snacks pour bébé (de moins de 1 an) commencent à apparaître dans les rayons des supermarchés, voire des pharmacies ! Pour le pire, et certainement pas pour le meilleur. Car, selon 60 Millions de consommateurs qui pointe cette dérive inquiétante, ces apéritifs pour bébés n’ont absolument aucun intérêt, et au contraire, présentent plusieurs dangers, tant sur le plan de leur contenu que dans la perturbation de l’apprentissage par le tout-petit des signaux de satiété et de rassasiement.

L’association de défense des consommateurs a ainsi repéré dans les rayons que des marques telles que Blédina, Good Goût, HiPP bio ou Kiddylicious commercialisent aujourd’hui des encas soufflés aux saveurs de légumes ou de fromage, spécialement conçus pour les tout-petits de moins de douze mois. On trouve aussi des grignotines, des bâtonnets de fromage…

Ce phénomène, déjà courant au Royaume-Uni et aux États-Unis, s’étend désormais en France. Un marché mondial des encas pour bébés qui s’élève déjà à près de 3,8 milliards de dollars.

Pour manger sans faim…

Présentés dans des emballages rappelant ceux des chips, ces produits mettent en avant des arguments tels que le « développement de la motricité fine » ou autres allégations farfelues telles que « favorise l’autonomie ». Ils sont à l’image des snacks apéritifs soufflés destinés aux adultes, à la différence qu’ils sont formulés pour fondre rapidement en bouche. La majorité de ces encas repose sur une base de céréales extrudées hautement transformées, ce qui incite les enfants à grignoter en dehors des repas, sans véritable sensation de faim.

En 2024, une étude auprès de parents britanniques d’enfants âgés de 4 à 12 mois a mis en lumière que les encas de type soufflés et bâtonnets à base de légumes étaient les produits favoris parmi les snacks pour bébés. Des produits davantage plébiscités que les purées classiques, principalement en raison de leur praticité et de leur « réputation », souvent exagérée, de coller à une alimentation saine grâce à la présence de légumes. Surtout lorsqu’ils sont vendus en pharmacie !

En quoi sont-ils « adaptés » ?

En France, l’enquête Nutri-Bébé, réalisée par le Secteur français des aliments de l’enfance (SFAE ; octobre 2025), révélait qu’un parent sur dix donne à ses jeunes enfants des biscuits salés trois à quatre fois par semaine. Mais, comme les en-cas destinés aux adultes regorgent de sel, de matières grasses et d’additifs, les industriels ont donc conçu des produits « sans sel ajouté » et « à faible teneur en acrylamide » (composé qui apparaît lors de la cuisson à haute température, considéré comme potentiellement cancérogène par le Centre international de recherche sur le cancer) avec de plus une consistance censée réduire les risques d’étouffement…

Des produits qui n’ont rien de sains

Mais l’image de produits sains ne tient pas lorsque l’on regarde leur composition. Sur un panel de 15 produits testés, 60 Millions de consommateurs a trouvé que 12 étaient des aliments ultratransformés, dont les conséquences délétères sur la santé globale ne sont plus à démontrer chez l’adulte, et avec des preuves croissantes chez l’enfant.

De plus, d’après le rapport 2023 de l’organisation britannique First Steps Nutrition Trust, les encas salés pour bébés, sous forme de bâtonnets, gressins ou galettes de riz, présentent, en moyenne, les apports énergétiques et en sel (441 kcal/100 g et 0,35 g de sel/100 g) parmi les plus élevés de tous les aliments pour tout-petits.

Repérés par l’association de consommateurs, les biscuits formes & couleurs de Good Goût par exemple, destinés aux bébés dès 10 mois, font partie des snacks les plus salés du marché, avec 0,42 g de sel pour 100 g (0,1 g/100 kcal), bien que leur teneur reste dans les limites réglementaires (0,25 g/100 kcal). De plus, l’argument de la présence de légumes est trompeur : certains produits, comme les Veggie Straws de Kiddylicious, n’en contiennent en réalité que des traces (moins de 1 %).

En outre, la texture soufflée et croustillante de ces encas incite les enfants à manger sans faim, car ils fondent instantanément en bouche, empêchant le cerveau de percevoir la satiété. Or selon l’experte en nutrition infantile Christine Zalejski, interrogée par 60 Millions, cette habitude peut perturber durablement la capacité des jeunes enfants à réguler leur alimentation, en accord avec le rassasiement et la satiété, condition première de leur bonne santé et de leur équilibre alimentaire.