3 applis yoga pour vous apaiser

Accédez à une séance de yoga en un clic, où vous voulez ? C’est possible en téléchargeant une application de votre choix. Vous êtes en manque d’inspiration ? Suivez le guide.

Daily Yoga. Cette application est accessible quel que soit votre niveau. Elle est disponible sur Android et App store. Le programme comprend plusieurs centaines de postures. Chaque entraînement dure entre 5 et 70 minutes. Parfait pour adapter votre séance en fonction de vos disponibilités et de vos besoins de détente. Tous les cours sont pensés par des professeurs certifiés. Les premiers sont gratuits. Ensuite, l’abonnement mensuel coûte 10,99 euros et 43,99 euros pour le forfait annuel ;

5 Minutes yoga. Parfaite pour se glisser dans un emploi du temps bien chargé, l’application 5 Minutes yoga est pensée sous forme de micro-séances comprenant les essentiels pour apaiser votre esprit et gagner progressivement en souplesse. L’appli est accessible sur Android et App store. L’accès de base est gratuit et la version globale coûte 5,99 euros ;

Track Yoga. Cette application comprend plusieurs programmes : « débutant », « souplesse », « corps intégral », « yoga contre la dépression », « yoga au travail », « salutation au soleil » ou encore « yoga pour la digestion », « yoga en voyage », « yoga avant de se coucher », « yoga du matin ». Pour chacun, vous pouvez choisir en fonction de votre niveau : débutant, intermédiaire ou confirmé. L’appli est gratuite sur Android et App store.