4 conseils pour réussir son Ramadan

Depuis le 10 mars, du lever au coucher du soleil et pendant tout un mois, les musulmans ne doivent ni manger ni boire. Voici quelques conseils pour préserver votre santé durant ce mois de jeûne.

Si vous vous faites le Ramadan, vos habitudes alimentaires changent puisque vous ne devez pas manger ou boire tant que le soleil brillera. De plus, la rupture quotidienne du jeûne est souvent l’occasion de repas de fête, durant lesquels la nourriture riche en sucre et en graisse est souvent privilégiée. Afin de continuer à travailler sans risquer l’hypoglycémie et conserver un équilibre alimentaire pendant ces semaines, respectez ces quelques mesures pratiques :

Adaptez votre rythme de vie au jeûne

Pendant le Ramadan, le rythme veille-sommeil est bouleversé : il y a des soirées tardives pour se nourrir et partager, suivies d’un lever avant l’aube pour manger à nouveau… Aménagez-vous donc des plages de repos suffisantes pendant la journée, et n’hésitez pas à faire une courte sieste si vous le pouvez. En revanche, gardez une activité physique modérée ;

Faites deux ou trois repas équilibrés

Le repas du matin, pris avant l’aube, est particulièrement important. Il vous permettra de tenir toute la journée. Si vous avez l’habitude de prendre un petit-déjeuner sucré, privilégiez les sucres lents : du pain complet, des céréales ou des crêpes traditionnelles. Si vous le préférez, il est tout à fait possible également de prendre un repas salé : de la semoule par exemple, ou tout autre plat à base de féculent. Le soir, rompez votre jeûne progressivement. Remettez votre organisme en route en buvant un verre de lait chaud et en mangeant quelques dattes, par exemple, ou une soupe. Faites ensuite un second repas équilibré, composé de sucres lents (riz, pâtes, semoule…) pour l’énergie, de viande, poisson, œuf, fromage ou lentilles pour les protéines, de légumes et fruits frais pour les vitamines et les fibres. Pensez aussi aux oléagineux (noix, noisettes…) et aux fruits secs comme les dattes qui permettent de fournir de l’énergie tout au long de la journée ;

Pas d’excès

Si vous mangez trop au moment de la rupture du jeûne votre estomac n’appréciera pas la surcharge imposée. En effet, les pâtisseries orientales –qu’il s’agisse des makrouds ou des zlabias- sont délicieuses… mais très concentrées en graisses et en sucres. Evitez de les consommer en trop grandes quantités afin de garder un équilibre alimentaire et la forme tout au long du Ramadan ;

Hydratez-vous !

Vos seules possibilités de boire se limiteront à quelques heures durant ce mois. Buvez donc en petites quantités, tout au long de la soirée et le matin, après avoir mangé. En revanche, même si la tentation est grande, ne vous jetez pas sur l’eau au moment de l’iftar – la rupture du jeûne. Vous éprouveriez une sensation de satiété immédiate mais… trompeuse. Et vous vous serez coupé l’appétit !

A noter : Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, les autorités religieuses déconseillent aux fidèles de se regrouper en dehors de leur foyer ou entre voisins au moment du repas de rupture du jeûne.