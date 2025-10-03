4 mouvements simples pour soulager votre dos

Parmi les mouvements que vous pouvez prendre l’habitude de réaliser au quotidien, ces quatre exercices soulageront vos douleurs lombaires.
L’étirement genoux-poitrine pour détendre les lombaires et relâcher les tensions au bas du dos :
La posture du chat, pour mobiliser la colonne vertébrale et améliorer sa flexibilité :
Le pont fessier, pour renforcer les muscles des fessiers et du bas du dos, réduisant ainsi la pression exercée sur la colonne vertébrale :
La position de l’enfant, pour étirer toute la colonne vertébrale et soulager les tensions :
L’important – et la difficulté – est de pratiquer ces exercices régulièrement pour en tirer tous les bienfaits. Vous pouvez les intégrer à votre routine quotidienne, surtout si vous passez beaucoup de temps assis. Mais ne forcez jamais pendant les exercices et arrêtez immédiatement si vous ressentez une douleur intense. Le but est de soulager les tensions et de renforcer progressivement le dos, sans risquer d’aggraver les douleurs existantes.
