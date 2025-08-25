Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
32 738 articles

5 conseils pour prolonger son bronzage

25 août 2025

L'été touche à sa fin, mais vous souhaitez conserver votre joli hâle encore quelques semaines ? Voici cinq astuces pour prolonger votre bronzage naturel et garder une peau dorée plus longtemps.

En règle générale, un bronzage naturel peut durer de 2 à 3 semaines. Cependant, cette durée varie selon le type de peau et l’exposition au soleil. Si vous vivez dans une région ensoleillée, votre bronzage pourrait se maintenir plus longtemps grâce à une exposition régulière au soleil.

Pour les autres, comment maintenir votre teint hâlé ?

L’hydratation, un geste primordial

L’hydratation est la clé pour maintenir votre bronzage. Appliquez généreusement une crème hydratante sur tout le corps, matin et soir. Pour le visage, optez pour des produits riches en antioxydants et en vitamines E et C.

Mais l’hydratation doit aussi se faire de l’intérieur. Boire suffisamment d’eau chaque jour aide à maintenir l’hydratation des cellules de la peau, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Exfoliez en douceur

Un gommage doux, une à deux fois par semaine, aide à éliminer les cellules mortes et à uniformiser le teint.

Prenez des douches fraîches

Les douches trop chaudes peuvent accélérer la desquamation de la peau. Préférez donc des douches tièdes ou fraîches.

Adoptez une alimentation riche en bêta-carotène

Consommez des aliments riches en pigments rouge-orange comme les carottes, les melons, les tomates, les abricots, les patates douces et les mangues. Ces aliments contribuent à maintenir votre teint doré de l’intérieur.

Misez sur les aliments riches en vitamine E

La vitamine E renforce l’action du bêta-carotène et lutte contre l’oxydation cellulaire. Incluez dans votre alimentation des artichauts, des aubergines, du céleri, des brocolis et des épinards.

  • Source : Tout savoir sur vos produits de beauté, du Dr Myriam Cohen, Flammarion

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Dorothée Duchemin

Fournitures scolaires : attention aux substances nocives
Lire la suite
Qu’appelle-t-on un aliment à calories vides ?
Lire la suite
Crises d’asthme : 7 recommandations pour éviter le pic de la rentrée
Lire la suite
5 conseils pour prolonger son bronzage
Lire la suite
Pourquoi ne rit-on pas quand on se chatouille soi-même ?
Lire la suite
Quel est ce fruit qui vient d’obtenir une allégation de santé de la Commission européenne ?
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Comment vraiment bien s'hydrater cet été ?

SUIVANTE

Bébé : savez-vous vraiment utiliser le liniment ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils