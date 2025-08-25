5 conseils pour prolonger son bronzage

L'été touche à sa fin, mais vous souhaitez conserver votre joli hâle encore quelques semaines ? Voici cinq astuces pour prolonger votre bronzage naturel et garder une peau dorée plus longtemps.

En règle générale, un bronzage naturel peut durer de 2 à 3 semaines. Cependant, cette durée varie selon le type de peau et l’exposition au soleil. Si vous vivez dans une région ensoleillée, votre bronzage pourrait se maintenir plus longtemps grâce à une exposition régulière au soleil.

Pour les autres, comment maintenir votre teint hâlé ?

L’hydratation, un geste primordial

L’hydratation est la clé pour maintenir votre bronzage. Appliquez généreusement une crème hydratante sur tout le corps, matin et soir. Pour le visage, optez pour des produits riches en antioxydants et en vitamines E et C.

Mais l’hydratation doit aussi se faire de l’intérieur. Boire suffisamment d’eau chaque jour aide à maintenir l’hydratation des cellules de la peau, prolongeant ainsi leur durée de vie.

Exfoliez en douceur

Un gommage doux, une à deux fois par semaine, aide à éliminer les cellules mortes et à uniformiser le teint.

Prenez des douches fraîches

Les douches trop chaudes peuvent accélérer la desquamation de la peau. Préférez donc des douches tièdes ou fraîches.

Adoptez une alimentation riche en bêta-carotène

Consommez des aliments riches en pigments rouge-orange comme les carottes, les melons, les tomates, les abricots, les patates douces et les mangues. Ces aliments contribuent à maintenir votre teint doré de l’intérieur.

Misez sur les aliments riches en vitamine E

La vitamine E renforce l’action du bêta-carotène et lutte contre l’oxydation cellulaire. Incluez dans votre alimentation des artichauts, des aubergines, du céleri, des brocolis et des épinards.