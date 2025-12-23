A Noël, comment échapper aux tensions en famille ?

Les fêtes de fin d’année ne sont pas une partie de plaisir pour tout le monde. Elles peuvent générer anxiété et frustration. Comment réussir à traverser cette période parfois difficile pour certains ?

Les fêtes de Noël ? « Le sujet émerge en consultation dès la fin du mois de septembre », constate Valérie Jourdan, psychologue clinicienne. C’est dire s’il peut être associé à une forme de stress, le plus souvent sur fond de tensions familiales et autres appréhensions. Et pour la psychologue, l’explication tient « dans le caractère très régressif de Noël. Cela renvoie chacun dans sa fratrie, de ce qu’il se jouait au sein de la famille, lorsque nous étions enfant » : les rivalités entre frère et sœur, la position de chacun dans la fratrie, avec le ou la préférée, celui ou celle qui se victimise, etc. Autant de scènes qui resurgissent et se rejouent au moment de Noël !

Comme une régression…

Quel que soit son âge, chacun retrouve ainsi sa position d’enfant et dans ce contexte, « un rien peut permettre aux vieux conflits de se rallumer », poursuit-elle. Au risque de provoquer d’importantes et souvent regrettables disputes. Alors que, comme l’insiste Valérie Jourdan, « rien ne se règle autour de ces fêtes familiales. Il ne s’agit surtout pas de partir dans l’optique d’en profiter pour régler certaines choses ou de parler à un tel ou un tel. Cela n’est pas le moment ».

Que faire ?

Ce temps doit donc rester une parenthèse. Pour éviter les conflits, la psychologue livre de nombreuses astuces. Illustrations :

intégrez le fait qu’il peut y avoir des tensions et des contrariétés, « mais que votre intention reste de passer de bons moments» ;

méditez en pleine conscience, « à chaque fois que l’on est satisfait : à la suite d’un échange, un sourire». Afin, à la fois, de se détacher des tensions et de profiter de l’instant présent ;

pratiquez la dissociation pour se dégager, se décentrer d’un moment de tensions. En pratique, vous sentez les larmes monter ou l’énervement vous gagner, tournez la tête et cherchez du regard 5 objets de couleur rouges dans la pièce ! « Cela permet vraiment de se dissocier de ce que l’on vient d’entendre mais cela nécessite de préparer l’exercice comme la couleur en amont », préconise-t-elle. Et ainsi d’y faire appel à la demande ;

pratiquez la cohérence cardiaque juste avant le repas par exemple : « pour chaque cycle de 5 minutes, l’on bénéficie d’une couverture de quelques minutes à une heure», relève-t-elle.

isolez-vous : rien ne vous empêche de vous absenter quelques instants pour prendre l’air ou vous rendre dans la salle de bain pour recharger les batteries. « Il faut s’autoriser cela», enjoint la psychologue.