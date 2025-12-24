Generic selectors
33 152 articles

Noël : ces 4 dangers qui menacent vos fêtes de fin d’année

24 décembre 2025

Les fêtes de fin d'année sont synonymes de joie et de convivialité, mais elles comportent aussi leur lot de risques parfois insoupçonnés. Voici quatre dangers à surveiller pour passer un Noël en toute sécurité.

Lukas Gojda/shutterstock.com

Le champagne : un projectile à 80 km/h

Le bouchon de champagne qui explose est emblématique du réveillon, mais saviez-vous qu’elle peut représenter un véritable danger ? Une bouteille contient trois fois plus de pression qu’un pneu de voiture ! Lors de l’ouverture, le bouchon peut être propulsé à 80 km/h, une vitesse suffisante pour briser du verre… ou endommager définitivement votre vision.

Le bouchon atteint l’œil en 0,05 secondes, rendant tout réflexe d’évitement pratiquement impossible. Selon le Centre ophtalmologique Paris 17, des, décollements de rétine et traumatismes sévères sont régulièrement observés pendant les réveillons.

Pour savourer vos bulles en toute sécurité :

  • refroidissez bien vos bouteilles. La pression diminue à mesure que la bouteille refroidit. Le bouchon d’une bouteille tiède est donc plus susceptible d’éclater de manière inattendue ;
  • inclinez la bouteille à 45° lors de l’ouverture pour éviter que le bouchon ne parte vers votre visage ;
  • retirez délicatement la capsule métallique qui pourrait devenir un projectile supplémentaire ;
  • maintenez le pouce sur le bouchon tout en tournant doucement la bouteille pour contrôler sa sortie.

Les huîtres : attention aux mains !

L’ouverture des huîtres est responsable de nombreuses blessures aux mains pendant les fêtes. Ces entailles au couteau peuvent sembler bénignes, mais elles cachent un réel danger : au niveau de la paume et des doigts, artères, nerfs et tendons se trouvent juste sous la peau.

Même peu étendue, une plaie profonde peut sectionner un tendon ou une structure nerveuse, laissant potentiellement des séquelles motrices et sensitives durables. Le risque vient moins de la taille de la blessure que de sa profondeur.

Pour déguster vos fruits de mer sans incident :

  • utilisez un couteau spécial pour huîtres, bien adapté à cette tâche ;
  • protégez votre main avec un torchon épais ou un gant spécial.

Les piles boutons : un danger mortel pour les enfants

Avec la multiplication des jouets électroniques sous le sapin, les piles boutons sont de plus en plus présentes dans nos foyers pendant les fêtes. Ces petites piles rondes et plates représentent un risque particulièrement grave pour les enfants en bas âge.

En cas d’ingestion, elles peuvent obstruer les voies respiratoires, mais aussi provoquer des brûlures chimiques  graves de l’œsophage en seulement 15 minutes à cause des substances qu’elles contiennent.

Pour prévenir ce danger :

  • vérifiez que les compartiments à piles des jouets sont bien sécurisés ;
  • conservez les piles neuves ou usagées hors de portée des enfants ;
  • en cas d’ingestion suspectée, consultez immédiatement les urgences.

Les allergies alimentaires : un menu sous haute surveillance

Pour les personnes allergiques, la période des fêtes et ses repas copieux représentent un véritable parcours du combattant. Les allergènes se cachent partout, de l’apéritif au dessert.

À l’apéritif, méfiez-vous des fruits à coque (cacahuètes, noix de cajou, pistaches), deuxième cause d’allergie alimentaire chez les moins de 15 ans. Le plateau de fruits de mer peut être problématique pour les personnes allergiques aux crustacés (crevettes, crabes, homards) ou aux mollusques (huîtres, moules, coquilles Saint-Jacques).

Le fromage, incontournable des tables de fête, peut déclencher des réactions chez les personnes allergiques au lait de vache, première cause d’allergie alimentaire chez les moins de 3 ans. Cette allergie est souvent croisée avec le lait de chèvre et de brebis.

Les desserts ne sont pas en reste : miettes de fruits à coque dans les gâteaux et chocolats, œufs dans les meringues et glaçages… Attention également aux allergies croisées parfois surprenantes : une personne allergique aux acariens pourrait réagir aux escargots, tandis qu’un allergique à l’avocat devrait éviter les châtaignes.

Pour un repas de fête sans danger :

  • interrogez vos invités sur leurs allergies avant de préparer le menu ;
  • prévoyez des alternatives pour les convives allergiques.

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

