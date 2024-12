5 conseils pour réussir son second mariage !

Les secondes unions ont-elles davantage de chances de réussite que les premières ? Thérapeute de couple, Florence Peltier n’en est pas pleinement convaincue. Signe que l’expérience d’une première union peut aussi être considérée comme un poids et qu’il peut être difficile de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Alors notez bien ces 5 conseils pour poser les bases d’un second mariage durable.

1. Avoir soldé le premier mariage !

C’est fait : « la première union doit véritablement être classée », pose Florence Peltier. Ce qui signifie qu’il convient d’être en paix par rapport à elle. Je ressens encore de la colère ? « Voilà qui n’est pas le meilleur sentiment pour s’engager dans une nouvelle relation et a fortiori dans un second mariage ». Au passage, enchaîne Florence Peltier, « interrogez-vous également sur les éléments qui vous poussent à vouloir vous marier ? », poursuit-elle. Histoire surtout de ne pas vous engager pour de mauvaises raisons ! « Si vous avez peur de vous retrouver seul ou si vous souhaitez surtout vous prouver que vous pouvez toujours plaire », illustre-t-elle, peut-être est-il préférable de remettre le projet à plus tard…

2. Retenir de ses erreurs

Pas toujours simple en pratique… Vous êtes du genre à vous emballer au début de vos relations ? Cette fois, prenez du recul, évitez la précipitation ! Autre exemple : votre précédent conjoint ou conjointe vous a reproché d’être taiseux ? Efforcez-vous de mieux communiquer cette fois-ci et de dire les choses. « Dans toute relation, il faut savoir aborder les sujets qui fâchent », souligne la thérapeute. Facile à dire ? Certes, voilà qui n’est pas toujours simple en pratique. Raison pour laquelle, il peut vous être utile de vous rapprocher d’un psychologue ou autre psychothérapeute pour entamer un travail destiné à mieux vous connaître. Et de casser quelques barrières…

3. Les enfants ? Trouver un terrain d’entente…

Les enfants de l’un comme de l’autre ? Voilà qui peut justement constituer un sujet qui fâche… « L’éducation donnée reste bien souvent, un sujet de tension, susceptible d’éloigner les conjoints », resitue-t-elle. Sa recette : « se parler », insiste-t-elle. Et au-delà, il faut savoir « sacraliser du temps pour le couple : une soirée par semaine ou tous les 15 jours pour une sortie ou autre repas amélioré ».

4. Pas de comparaisons !

« Les comparaisons sont un poison pour le couple », assène Florence Peltier. Elles peuvent aisément survenir autour encore une fois, de l’éducation des enfants, sujet décidément sensible. « Oubliez les ‘avant, je faisais ceci’ ou ‘chez moi, ça se passe comme ça’ » ! Ce jeu des comparaisons peut aussi se nouer au lit, dans l’intimité du couple. « La question à se poser, c’est combien sommes-nous dans ce lit », sourit-elle, en référence aux ex ? « Cela renvoie à la place qu’on lui laisse et pourquoi on le rend encore présent… »

5. Entretenir le feu sacré

« Le couple est comme un feu de cheminée », sourit la thérapeute Florence Peltier. Ce qui signifie qu’au quotidien, « il faut se retrousser les manches pour aller chercher du bois, petit ou gros, et l’alimenter ». Pour l’entretenir ou le relancer, car lui non plus est loin d’être linéaire. Voilà qui peut passer en pratique, par le fait « de marquer le coup » à une date anniversaire. Vous vous êtes mariés un 15 juin ? « Et si vous célébriez l’évènement à votre façon, le 15 de chaque mois ? », lance-t-elle en forme de défi. Histoire de passer un bon moment et d’en profiter aussi pour se poser ensemble, les bonnes questions : « comment allons-nous ? Que peut-on améliorer ? »…