6 habitudes pour prendre soin de votre mémoire

Comme on entretient sa condition physique, il est également possible de prendre soin de sa mémoire. L’Observatoire B2V des mémoires liste les bonnes habitudes à mettre en place pour muscler son cerveau et conserver ses capacités.

1 – Veillez à la qualité de votre sommeil

Le sommeil agit sur la mémoire selon plusieurs mécanismes. Tout d’abord, il réinitialise la plasticité des circuits cérébraux, affaiblis durant la journée, et aide ainsi le cerveau à apprendre. Il stabilise la mémoire et transforme des informations récentes en véritables souvenirs. Le sommeil aide aussi le cerveau à se régénérer en éliminant les protéines toxiques accumulées dans la journée. « Parmi elles, la bêta-amyloïde est une des protéines toxiques de la maladie d’Alzheimer qui s’accumule tous les jours et qui tend à être éliminée grâce à une bonne qualité de sommeil », écrit l’Observatoire B2V des mémoires.

2 – Pratiquez une activité physique régulière

En plus d’un sommeil de qualité, l’activité physique permettrait aussi d’aider à l’élimination de la bêta-amyloïde. L’activité physique contribuerait à prévenir les maladies neurodégénératives, mais pourrait aussi ralentir l’évolution des symptômes. Selon l’Observatoire B2V des mémoires, « le sport aide à réduire la pression artérielle et favorise la production de neurotransmetteurs bénéfiques pour le cerveau, comme la dopamine et la sérotonine ».

3 – Adoptez une alimentation saine

Le régime méditerranéen est un excellent allié pour préserver une bonne mémoire. Selon l’observatoire, les personnes qui ont une alimentation riche en huile d’olive, poisson, fruits et légumes et moindre en viande et en produits laitiers présenteraient un déclin des fonctions mnésiques inférieur aux personnes qui ne suivent pas ce régime alimentaire. L’important étant avant tout d’avoir une alimentation équilibrée et variée.

4 – Prenez soin de votre vie sociale

Dîner avec des amis, faire partie d’une association, aller au cinéma… les interactions sociales sont des supers stimulateurs des fonctions cognitives. Même un simple échange téléphonique contribue à renforcer notre réserve cognitive, la capacité du cerveau à faire face et à compenser les effets de lésions et/ou du vieillissement cognitif.

5 – Trouvez une activité manuelle qui vous plaît

Le tricot, le jardinage, la cuisine… Selon l’observatoire, « de nombreuses études montrent que ceux qui se consacrent à des loisirs enrichissants, comme le tricot ou le jardinage, ont un déclin cognitif plus lent que ceux qui ne pratiquent pas ces activités ». Ces activités ne sont pas que de bons outils pour évacuer le stress, elles permettent aussi de nourrir la mémoire.

6 – Finissez-en avec les substances et comportements addictifs

Tabac, alcool, paris en ligne… Les substances addictives déclenchent la libération de dopamine, un neurotransmetteur associé à la sensation de plaisir. Il s’agit d’une récompense immédiate qui marque la mémoire. « À chaque consommation, le cerveau renforce les circuits neuronaux responsables de cette sensation agréable, un phénomène connu sous le nom de plasticité synaptique. Concrètement, cela signifie qu’à chaque prise de substance addictive, notre cerveau modifie ses circuits pour rendre le souvenir de l’expérience plus fort », note l’Observatoire B2V des mémoires. L’habitude devient alors de plus en plus difficile à briser. « Mais la bonne nouvelle, c’est que chaque décision de réduire ou de stopper ces comportements permet au cerveau de retrouver sa flexibilité et de se concentrer sur ce qui compte vraiment : la santé mentale. »