6 questions pour mieux connaître le clitoris

12 février 2026

Le clitoris est longtemps resté méconnu et absent des manuels médicaux. Pourtant, c’est un organe central de la sexualité féminine, aujourd’hui bien décrit par la science.

À quoi sert le clitoris ?

Le clitoris est un organe complexe et étendu mesurant en moyenne 9 à 11 cm, dont la partie visible est appelé le gland. C’est le seul organe humain dédié exclusivement au plaisir sexuel. Il contient plus de 8 000 terminaisons nerveuses.

Où se trouve-t-il exactement ?

Il est situé à la jonction des petites lèvres, au-dessus de l’urètre. Il comprend un gland externe, un corps, deux racines internes aussi appelés piliers et des bulbes vestibulaires entourant le vagin.

Le clitoris est-il impliqué dans l’orgasme vaginal ?

Oui. Les orgasmes dits « vaginaux » impliquent en réalité la stimulation indirecte des structures internes du clitoris. Il n’existe pas de séparation anatomique stricte entre orgasme clitoridien et vaginal.

Pourquoi a-t-il été si longtemps ignoré ?

Jusqu’aux années 2000, le clitoris était mal représenté ou absent des manuels d’anatomie. La recherche médicale sur la sexualité féminine était limitée et sa description anatomique complète a été permise par à l’imagerie médicale et notamment l’imagerie par résonance magnétique (IRM).

Est-il normal de ne pas ressentir de plaisir ?

Cela peut arriver car le plaisir dépend de nombreux facteurs comme les hormones, le stress, la fatigue, la santé mentale …. L’anorgasmie n’est ni rare ni une fatalité. Si vous êtes concernée, n’hésitez pas à demander conseil à un professionnel de santé.

Le clitoris peut-il être douloureux ou pathologique ?

Bien que ce soit rare, cela peut arriver en lien avec des douleurs vulvaires (vulvodynie), une hypersensibilité ou des séquelles chirurgicales ou traumatiques. Une consultation médicale est recommandée en cas de douleur persistante.

  • Source : Université de Genève – Journal of Urology

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

