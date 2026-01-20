Generic selectors
A quoi sert la nutrition personnalisée ?

20 janvier 2026

La nutrition personnalisée, aussi appelée nutrition de précision, consiste à adapter l’alimentation à chaque individu, plutôt que de proposer les mêmes recommandations pour tous. Elle part d’un constat simple, nous ne réagissons pas tous de la même façon aux aliments.

Alors que les conseils nutritionnels classiques reposent sur des moyennes, la nutrition personnalisée prend en compte les caractéristiques propres à chacun : l’âge, le sexe, le mode de vie, l’état de santé, le niveau d’activité physique mais aussi parfois le métabolisme, le microbiote intestinal ou certains marqueurs biologiques.

Pourquoi personnaliser l’alimentation ?

Des études scientifiques ont montré que deux personnes peuvent avoir des réponses très différentes au même repas. Par exemple, un aliment qui fait peu augmenter la glycémie chez une personne peut provoquer un pic important chez une autre. Ces différences expliquent pourquoi certains régimes fonctionnent très bien pour certains et pas du tout pour d’autres.

La nutrition personnalisée vise donc à améliorer la prévention des maladies chroniques comme le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires ou l’obésité, à aider à mieux contrôler le poids et la glycémie, à optimiser l’énergie, la digestion et le bien-être général. Et surtout, elle permet de rendre les recommandations alimentaires plus efficaces et plus durables.

Comment ça marche ?

Selon le niveau de personnalisation, cela peut aller de simples conseils adaptés au mode de vie (horaires de repas, préférences alimentaires, activité physique) à des approches plus avancées basées sur des analyses biologiques, comme la glycémie post-prandiale, le profil lipidique ou le microbiote intestinal. Dans tous les cas, l’objectif n’est pas la perfection, mais une alimentation plus adaptée et réaliste.

Attention aux dérives

Cela étant, il est important de distinguer la nutrition personnalisée fondée sur la science des promesses commerciales exagérées. En effet, la génétique seule ne suffit pas à prédire l’alimentation idéale et les bases d’une alimentation équilibrée restent valables pour tous. La personnalisation vient en complément, pas en remplacement des principes nutritionnels de base.

  • Source : OMS - National Institutes of Health (NIH)

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

