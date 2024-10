Nutrition : comment prendre soin de votre microbiote ?

Peau, bouche, vagin, poumons… S’il en existe différents types, le microbiote intestinal constitue le plus important. Il abriterait 100 000 milliards de micro-organismes, répartis dans l’intestin grêle et le côlon. Un écosystème à préserver, en partie grâce à quelques aliments bien choisis.

Le microbiote intestinal exerce un rôle central sur notre santé, en particulier sur les fonctions digestives, métaboliques, immunitaires et encore neurologiques. Ce qui signifie de façon concrète qu’il aide par exemple à la digestion et contribue à renforcer nos défenses immunitaires.

De bonnes bactéries

L’enjeu consiste donc à maintenir à la fois son équilibre, sa richesse et sa diversité en termes de micro-organismes qui le compose : bactéries, virus, parasites et champignons non pathogènes, qualifiés de commensaux. Et pour cela, rien de mieux que des prébiotiques qui vont en quelque sorte permettre aux bactéries du microbiote de se renforcer et de se multiplier. Et des probiotiques, qui sont eux, des bactéries vivantes, alliées imparables pour se mêler aux micro-organismes intestinaux pour assurer la diversité attendue et pour combattre aussi les germes indésirables.

Le choix des prébiotiques

Des prébiotiques, vous en trouverez en abondance dans les aliments suivants :

bananes ;

asperges ;

artichauts ;

oignons et ail ;

salsifis cuits…

poireaux ;

céréales complètes ;

avoines ;

poissons gras (sardines, maquereaux…)

Sachez également que des huiles de colza, de noix et de cameline en renferment d’intéressantes quantités.

Laits fermentés

Du côté des probiotiques, misez principalement sur les laits fermentés, pour leur richesse en bactéries et autres levures. Autrement dit sur les yaourts bien sûr mais aussi sur des boissons fermentées telles que le kombucha et le kéfir.