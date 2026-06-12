Pourquoi tremble-t-on après un effort intense ?

Le phénomène peut survenir à la salle de musculation au terme d’une série de tractions ou de soulevés de poids. Le muscle sollicité se met subitement à trembler. Les causes potentielles peuvent se regrouper autour des trois points suivants : En cas de fatigue musculaire : c’est la cause la plus fréquente des tremblements post-exercice. En effet, durant celui-ci notre système nerveux central convoque quantité de neurones et de fibres musculaires pour provoquer la contraction de nos muscles. Avec la fatigue, il doit en activer toujours plus pour permettre l’exécution du mouvement, provoquant une forme de stimulation et de contractions involontaires […]
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