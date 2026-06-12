Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 673 articles

Destination Santé évolue !
Découvrez nos offres de contenus santé prêts à être publiés

 

Perte d’équilibre : quelles sont les causes des vertiges ?

12 juin 2026

La sensation de tête qui tourne, l’impression de planer ou des difficultés à marcher droit… Les troubles de l’équilibre touchent de nombreuses personnes et peuvent avoir des causes variées. D’où viennent-ils, comment les reconnaître, quand consulter ?

Notre équilibre repose sur une coopération entre plusieurs organes. Au cœur de ce système se trouve l’oreille interne, et plus précisément une structure appelée le « labyrinthe », la partie responsable de l’équilibre et de l’audition. La vision et la proprioception (qui provient des muscles, des ligaments et des articulations et permet à notre corps de percevoir sa propre position dans l’espace) ont aussi un rôle à jouer. Ainsi, le cerveau traite en permanence les informations provenant de ces différents systèmes pour nous permettre de rester en équilibre. Mais lorsque le système se dérègle, le monde se met à tanguer. […]

Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.

Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres

Déjà abonné ? Connectez-vous

Coupe du monde de football : regarder les matchs la nuit peut coûter cher en sommeil
Lire la suite
L’ostéopathie avant 6 mois : sujet à controverse
Lire la suite
Perte d’équilibre : quelles sont les causes des vertiges ?
Lire la suite
Pourquoi tremble-t-on après un effort intense ?
Lire la suite
Un traitement fait ses preuves contre un cancer du poumon spécifique
Lire la suite
Coupe du monde : le stress des supporters au plus haut les jours de match
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Infections sexuellement transmissibles : quand, où et comment se faire dépister ?

SUIVANTE

Eyeliner : ne l’achetez pas n’importe où !

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.