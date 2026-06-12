Accueil » Santé Publique » Perte d’équilibre : quelles sont les causes des vertiges ?
Notre équilibre repose sur une coopération entre plusieurs organes. Au cœur de ce système se trouve l’oreille interne, et plus précisément une structure appelée le « labyrinthe », la partie responsable de l’équilibre et de l’audition. La vision et la proprioception (qui provient des muscles, des ligaments et des articulations et permet à notre corps de percevoir sa propre position dans l’espace) ont aussi un rôle à jouer. Ainsi, le cerveau traite en permanence les informations provenant de ces différents systèmes pour nous permettre de rester en équilibre. Mais lorsque le système se dérègle, le monde se met à tanguer. […]
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