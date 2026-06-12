Accueil » Bien-être » Sommeil » Coupe du monde de football : regarder les matchs la nuit peut coûter cher en sommeil
Organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, la Coupe du monde de football 2026 obligera de nombreux supporters européens à adapter leur rythme de vie. Sur 72 matchs des phases de poule, près de la moitié sont diffusés après 23h (heure française). Les fans français ne s’en tirent pas trop mal avec 2 matchs de l’équipe de France diffusés à 21h et un troisième à 23h. Mais la situation risque de se compliquer pour ceux qui vont vouloir vivre la compétition à fond. Fatigue, manque d’attention et difficultés de concentration Les autorités sanitaires soulignent que le manque de sommeil […]
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