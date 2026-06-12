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L’ostéopathie avant 6 mois : sujet à controverse

12 juin 2026

Depuis plusieurs mois l’ostéopathie chez les nouveau-nés est remise en cause. D’abord par l’Académie nationale de médecine puis par la Société française de pédiatrie. Les ostéopathes ont, de leur côté, défendu l’intérêt de leur discipline auprès des nourrissons. Quels sont les arguments avancés par chacun ?

De plus en plus de parents auraient recours à l’ostéopathie pour leur nourrisson. Accouchement difficile, syndrome de la tête plate, (plagiocéphalie positionnelle), torticolis, coliques, troubles du sommeil… les motifs de consultation sont nombreux. Mais depuis plusieurs mois, les pédiatres et l’Académie de médecine remettent en question le bien-fondé de l’ostéopathie chez les bébés. Récemment, le pédiatre Arnaud Pfersdorff s’est prononcé contre l’ostéopathie pédiatrique avant 6 mois sur le plateau de la Maison des Maternelles. « Nous-mêmes, pédiatres, nous voyons des enfants de 3 semaines, 1 mois qui arrivent pour une première consultation au cabinet de pédiatrie. Pourtant, ils ont vu 1 […]

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