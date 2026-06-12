L’ostéopathie avant 6 mois : sujet à controverse

De plus en plus de parents auraient recours à l’ostéopathie pour leur nourrisson. Accouchement difficile, syndrome de la tête plate, (plagiocéphalie positionnelle), torticolis, coliques, troubles du sommeil… les motifs de consultation sont nombreux. Mais depuis plusieurs mois, les pédiatres et l’Académie de médecine remettent en question le bien-fondé de l’ostéopathie chez les bébés. Récemment, le pédiatre Arnaud Pfersdorff s’est prononcé contre l’ostéopathie pédiatrique avant 6 mois sur le plateau de la Maison des Maternelles. « Nous-mêmes, pédiatres, nous voyons des enfants de 3 semaines, 1 mois qui arrivent pour une première consultation au cabinet de pédiatrie. Pourtant, ils ont vu 1 […]
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