Activité physique : pourquoi faut-il s’étirer ?

16 octobre 2025

Quels types d’exercices ? A quel moment de la journée ? En matière d’étirements, avant même de se poser ce style de questions pratiques, il convient surtout de comprendre à quoi ils servent vraiment. Que dit la science sur le sujet ?

Les étirements suscitent un grand intérêt, mais il semble persister un décalage entre leurs bienfaits supposés et les données scientifiques. D’où l’intérêt de ce travail réalisé par 20 experts « alliant expérience pratique et connaissances scientifiques », comme le précisent ces derniers, et publié en juin 2025 dans The Journal of Sport and Health Science (JSHS). Ce panel a minutieusement examiné les études réalisées sur le sujet, avant d’en tirer des recommandations pratiques, sous forme de consensus.

Leurs conclusions :

  • Pourquoi les étirements sont-ils recommandés ? « Pour améliorer l’amplitude des mouvements», précisent les auteurs. Donc accroître la souplesse, avec de potentiels bénéfices pour le système cardiovasculaire. « Mais des recherches supplémentaires sont nécessaires avant de pouvoir émettre des recommandations cliniques » sur ce sujet ;
  • Quels sont leurs effets ? « Ils réduisent la raideur musculaire».
  • Contre quoi sont-ils inefficaces ? La réponse va à l’encontre des idées reçues : pour la récupération post-exercice. Autrement dit, après une séance de sport ! Ce qui signifie, que les étirements n’aident pas à la récupération, pas plus qu’ils ne limitent les courbatures ;
  • Réduisent-ils le risque de blessure ? D’une manière générale, non ! Et de préciser : « Dans certains cas, ils peuvent réduire le risque de blessures musculaires, mais avec la possibilité d’une augmentation des lésions osseuses et articulaires» ;
  • Agissent-ils sur la force musculaire ? Bien moins que la musculation, répond en substance, le panel.

Quels étirements ?

En résumé : du dynamique plutôt que du statique et après un petit échauffement. Typiquement, la marche fente en avant, avec bras opposé tendu vers le haut et ainsi de suite en avançant. Ces exercices impliquent un mouvement ou une contraction d’un muscle et un étirement de son antagoniste (ou opposé).

Matin ou soir ?

Les auteurs ne se prononcent pas sur ce sujet. Le matin répondrait toutefois à une certaine logique, afin de commencer la journée après avoir en quelque sorte dérouillé les articulations et apaisé les raideurs éventuelles

  • Source : Warneke K, Thomas E, Blazevich AJ, Afonso J, Behm DG, Marchetti PH, Trajano GS, Nakamura M, Ayala F, Longo S, Babault N, Freitas SR, Costa PB, Konrad A, Nordez A, Nelson A, Zech A, Kay AD, Donti O, Wilke J. Practical recommendations on stretching exercise: A Delphi consensus statement of international research experts. J Sport Health Sci. 2025 Jun 11;14:101067. – Inserm (Canal Detox), 17 juillet 2024

  • Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet

OndroM/shutterstock.com
