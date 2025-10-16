Activité physique : pourquoi faut-il s’étirer ?

Les étirements suscitent un grand intérêt, mais il semble persister un décalage entre leurs bienfaits supposés et les données scientifiques. D’où l’intérêt de ce travail réalisé par 20 experts « alliant expérience pratique et connaissances scientifiques », comme le précisent ces derniers, et publié en juin 2025 dans The Journal of Sport and Health Science (JSHS). Ce panel a minutieusement examiné les études réalisées sur le sujet, avant d’en tirer des recommandations pratiques, sous forme de consensus.
Leurs conclusions :
En résumé : du dynamique plutôt que du statique et après un petit échauffement. Typiquement, la marche fente en avant, avec bras opposé tendu vers le haut et ainsi de suite en avançant. Ces exercices impliquent un mouvement ou une contraction d’un muscle et un étirement de son antagoniste (ou opposé).
Les auteurs ne se prononcent pas sur ce sujet. Le matin répondrait toutefois à une certaine logique, afin de commencer la journée après avoir en quelque sorte dérouillé les articulations et apaisé les raideurs éventuelles
Source : Warneke K, Thomas E, Blazevich AJ, Afonso J, Behm DG, Marchetti PH, Trajano GS, Nakamura M, Ayala F, Longo S, Babault N, Freitas SR, Costa PB, Konrad A, Nordez A, Nelson A, Zech A, Kay AD, Donti O, Wilke J. Practical recommendations on stretching exercise: A Delphi consensus statement of international research experts. J Sport Health Sci. 2025 Jun 11;14:101067. – Inserm (Canal Detox), 17 juillet 2024
Ecrit par : David Picot – Edité par Emmanuel Ducreuzet
