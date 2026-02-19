Adolescents : un lien préoccupant entre consommation de boissons sucrées et anxiété

Une nouvelle étude met en évidence un lien entre la consommation de boissons riches en sucre et une augmentation des symptômes d'anxiété chez les adolescents.

Des chercheurs de l’Université de Bournemouth (Angleterre) ont réalisé une vaste analyse de plusieurs études scientifiques qui ont examiné les liens entre l’alimentation et la santé mentale. Leurs conclusions, publiées le 10 février dans le Journal of Human Nutrition and Dietetics, établissent une corrélation entre la consommation élevée de boissons sucrées et l’anxiété chez les adolescents.

« Alors que les initiatives de santé publique se sont principalement concentrées sur les conséquences physiques des mauvaises habitudes alimentaires, comme l’obésité et le diabète de type 2, les implications sur la santé mentale ont été relativement peu explorées, en particulier pour les boissons riches en énergie mais pauvres en nutriments », explique le Dr Chloe Casey, maîtresse de conférences en nutrition et co-autrice de l’étude.

Un contexte préoccupant

Cette étude prend une dimension particulièrement importante dans le contexte actuel d’augmentation des problèmes de santé mentale chez les jeunes.

En effet, dans ce groupe de population, les troubles anxieux constituent l’une des principales causes de détresse psychologique. En 2023, on estimait qu’un enfant ou adolescent sur cinq souffrait d’un trouble de santé mentale, l’anxiété figurant parmi les troubles les plus fréquemment signalés.

Corrélation ne signifie pas causalité

Les études analysées par l’équipe de recherche ont mesuré la consommation de boissons sucrées et la santé mentale des jeunes au moyen d’enquêtes. Les boissons considérées comme hautement sucrées comprennent les sodas, les boissons énergisantes, les jus de fruits du commerce… Les résultats ont systématiquement mis en évidence un lien entre une consommation élevée de boissons sucrées et l’anxiété.

Les chercheurs soulignent toutefois que la nature des études examinées ne permet pas d’établir une relation de cause à effet directe. Il est possible que la consommation accrue de boissons sucrées entraîne des symptômes d’anxiété, mais l’inverse pourrait également être vrai : les symptômes d’anxiété pourraient conduire certains jeunes à consommer davantage de boissons sucrées.

D’autres facteurs, tels que l’environnement familial ou les troubles du sommeil, pourraient également influencer à la fois la consommation de boissons sucrées et les symptômes d’anxiété.

Cette découverte – si elle venait à se confirmer – pourrait entraîner des répercussions significatives sur les politiques de santé publique et les recommandations nutritionnelles destinées aux adolescents. « Les troubles anxieux chez les adolescents ont fortement augmenté ces dernières années. Il est donc important d’identifier les habitudes de vie qui peuvent être modifiées pour réduire le risque que cette tendance se poursuive », conclut Dr Casey.