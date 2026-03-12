Participez au débat national sur l’avenir de notre système de soins

Retard dans la mise à disposition de traitements innovants, tensions d’approvisionnement de médicaments, recherche et investissements qui filent hors de l’Europe… le système de santé français est sous pression. Comment garantir demain une prise en charge efficace pour tous ? Pour ouvrir le débat, Les Entreprises du médicament (Leem) lancent une grande concertation nationale sur l’avenir du système de santé sur le site avenir.medicament.org.

Le système de santé français est-il en train de se fragiliser ? Pour une large majorité de professionnels de santé, le doute n’est plus permis. Selon une enquête menée par Ipsos en février 2026 auprès de 300 professionnels de santé, 83 % estiment que le système s’est détérioré au cours des dix dernières années. L’enquête met également en avant plusieurs priorités pour les années à venir : accélérer l’accès aux innovations thérapeutiques, sécuriser l’approvisionnement en médicaments et relancer les investissements dans les territoires.

Les défis se multiplient alors que les attentes des patients restent très élevées. Un constat préoccupant qui pousse aujourd’hui Les Entreprises du médicament (le Leem) à lancer une vaste concertation nationale baptisée « Au cœur du soin : concertation pour l’avenir du médicament ». Objectif, réfléchir autour de trois thématiques :

l’efficience du système de santé ;

le dynamisme économique et la santé dans les territoires ;

l’accès des patients au progrès thérapeutique.

Une consultation ouverte

Professionnels de santé, patients, acteurs de l’innovation, responsables publics mais aussi citoyens : tous sont invités jusqu’au 1er juin à participer à cette réflexion collective sur le site avenir.medicament.org. Cette concertation doit permettre de faire émerger des solutions autour de plusieurs enjeux majeurs : garantir l’approvisionnement en médicaments, soutenir l’innovation thérapeutique, renforcer la prévention et améliorer l’organisation des soins.

Des débats organisés dans les territoires

La concertation prendra aussi la forme de rencontres locales afin de confronter les réalités du terrain aux enjeux nationaux et européens.

Deux étapes sont programmées :

à Dunkerque le 9 avril, autour du lien entre dynamisme économique et santé dans les territoires ;

à Strasbourg le 28 avril, sur l’accès des patients aux progrès thérapeutiques.

La réflexion se poursuivra ensuite lors du salon SantExpo, du 19 au 21 mai 2026, avec un débat consacré à l’efficience du système de santé.

Avec cette initiative, le Leem entend ouvrir un débat de fond sur l’avenir du médicament et, plus largement, sur la capacité du système de santé français à relever les défis des prochaines années. Une question est désormais posée à tous : quel système de santé voulons-nous pour 2030 ? Vous avez jusqu’au 1er juin pour apporter vos réponses.

Rendez-vous sur avenir.medicament.org.