Des questions sur le cancer, la maladie d’Alzheimer ? Besoin d’un soutien moral ? Envie d’échanger avec d’autres aidants ? Si vous accompagnez un proche malade au quotidien, sachez que plusieurs plateformes de répit vous donnent accès à toutes ces ressources.

Vous êtes aidant et la maladie ou le vieillissement de votre proche vous interroge ? Vous éprouve ? Vous n’êtes pas seul(e). Il existe en effet des plateformes dites de répit créées à l’origine pour soutenir les personnes accompagnant un proche atteint de la maladie d’Alzheimer. Aujourd’hui les cancers et plus globalement les maladies chroniques sont intégrés.

Ces plateformes vous délivrent de l’information sur la maladie (diagnostic, effets secondaires des traitements, évolution de la pathologie…). L’idée étant de mieux comprendre la maladie au quotidien. Vous y trouverez du soutien (écoute sur la charge émotionnelle, physique…). Ces approches peuvent être individuelles ou collectives afin de partager vos ressentis avec d’autres aidants (isolement social, stress…). Enfin, des solutions peuvent vous aider à penser un peu à vous aussi. Tous ces coups de pouce viennent prévenir les syndromes d’épuisement et limiter les épisodes d’anxiété voire de dépression.

Cliquez sur ce lien pour avoir accès à l’annuaire référençant les différentes plateformes de répit.

Psychologues en ligne, applis et formations gratuites

Dans le cadre du cancer, le site https://cancer-soutien.fr/ propose des formations, vous aide à trouver les bons mots, à en savoir plus sur la chimiothérapie, sur l’importance des ressources physiques et psychologiques pour protéger votre santé. Cette formation gratuite se compose de vidéos, de forum, de cours en ligne (MOOC) et d’une boîte à outils.

La plateforme Jimp.fr vous propose des consultations de psychologue en ligne, également accessible pour votre proche malade. Le bilan des besoins est gratuit et ensuite les tarifs s’établissent à 49 euros par semaine. Vous êtes libre de changer de spécialiste si vous le souhaitez.

Enfin, l’application Tous aidants vous donne accès à des informations sur l’auxiliaire de vie, la personne de confiance, sur l’accompagnement de vos propres parents. Un agenda vous permet de planifier toutes vos activités, un chat en ligne permet d’échanger avec la communauté d’aidants en ligne. Un carnet de liaison numérique permet aussi à votre proche ou à une autre personne de renseigner sa forme et son moral lorsque vous êtes absent(e).

A noter : en France, on compte aujourd’hui 11 millions d’aidants. Trois quart d’entre eux souffrent de surmenage. Et 60% rapportent des troubles du sommeil.