Alimentation : avant les fêtes, équilibre et mesure !

En famille, entre amis… Le marathon des repas de fête et leurs excès culinaires se profilent, avec une certaine angoisse ? Notez bien ces quelques conseils pour gérer au mieux les jours et semaines à venir. De quoi éviter aussi quelques pièges…

Diététicienne-nutritionniste à Saint-Herblain (Loire-Atlantique), Juliette Renodau veille sur le choix des aliments comme sur ceux des mots. « Non, on ne se prépare pas aux repas de fêtes », lance-t-elle. « Se préparer, signifie dans l’esprit de beaucoup de gens, se restreindre. Donc se frustrer, avant de s’autoriser des excès », et en quelque sorte de bénéficier d’un pseudo-droit à se lâcher… A ses yeux, voilà un raisonnement à bannir d’autant plus si vous souhaitez limiter le gain pondéral au cours de cette période de bombance.

Et pour cause, « notre organisme n’apprécie rien de plus que l’équilibre et la mesure », poursuit-elle. D’où son conseil : « avant les festivités… ne changez rien ! Continuez de manger normalement, de façon équilibrée ». Et durant les fêtes, misez sur trois éléments clés : « hydratation, fibres et céréales complètes » ! Autrement dit, buvez (de l’eau), misez sur les légumes à la vapeur en morceaux ou entiers plutôt qu’en purée. Et pour le pain, préférez plutôt celui aux céréales ou complet que le blanc.

Ecouter sa satiété

La professionnelle insiste également sur nos « comportements alimentaires : prenez le temps de mâcher les aliments, de savourer ». C’est autant de signaux envoyés au cerveau pour qu’il mesure la satiété. De quoi ainsi limiter les risques d’excès. A condition bien sûr « d’écouter nos sensations ». Ce qui signifie que si « un soir par exemple, après un repas copieux, on n’a pas faim, eh bien on ne mange pas » !

Enfin, dernier point majeur : l’activité physique et sportive constitue un allié de choix durant cette période, comme c’est le cas d’ailleurs tout au long de l’année. « Mais l’hiver, nous avons tendance à avoir une alimentation plus riche en graisses et en sucres. Donc oui, il faut bouger davantage et ce quel que soit son âge, pour éliminer », conclut-elle. Alors, ne ratez surtout pas une occasion de marcher, courir, pédaler ou nager, selon votre préférence.