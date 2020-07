Alimentation du bébé : quel rôle pour le papa ?

Bien entendu, c’est la maman qui allaite. Cela ne signifie pas pour autant que le père n’a pas un rôle à jouer durant cette période. Et bien sûr ensuite au moment de la diversification alimentaire.

Au cours de l’allaitement, moment privilégié par excellence entre le nourrisson et sa maman, le papa peut avoir l’impression de ne pas servir à grand-chose. « Ce n’est pas pour cela qu’il ne doit pas être présent », explique le Dr Sandra Brancato-Bouet, pédiatre à Brignon (Gard). « Il doit au contraire être un soutien à 250% ». La maman a en effet besoin de repos et d’un appui physique et moral. « Ainsi le père peut et doit prendre le relai sur d’autres choses : aller chercher Bébé la nuit au moment de l’allaitement, le promener, le changer, lui faire faire son rot… ». Autant de moments qui tisseront des liens forts et durables.

Des pères plus investis…

Vient ensuite, entre 4 et 6 mois, le moment de la diversification alimentaire. « C’est un moment de plaisir », note le Dr Brancato-Bouet. Un moment visiblement apprécié par les hommes puisque selon un récent travail conduit par le Secteur français des Aliments de l’Enfance (SFAE), « 89% des jeunes papas considèrent que le repas est un moment de partage privilégié avec leur enfant, alors que 2% seulement déclarent ne pas avoir de rôle dans son alimentation. »

Sur ce point, notre pédiatre reconnaît que les pères sont beaucoup plus investis qu’auparavant. Même si selon elle, « 89%, c’est peut-être un peu exagéré. Souvent en consultation pédiatrique, les mères continuent de se présenter seules avec leur enfant ».

Gare aux faux pas

« Même si c’est un moment convivial, inutile pour les parents d’être tous les 2 présents pour faire manger Bébé », avertit Sandra Brancato-Bouet. « Surtout la nuit. Ne vous levez pas tous les deux. Quand l’un se lève, l’autre doit dormir. Cela ne sert à rien d’être fatigués à 2 ! Et, Monsieur, si vous avez repris le travail, cela ne signifie pas que vous ayez davantage besoin de repos que la maman. Le soutien doit perdurer même après le congé paternité! » Notez que ces conseils valent aussi durant les premiers mois de vie, si vous avez décidé de ne pas allaiter.

Enfin Messieurs, si la perspective de passer en cuisine vous effraie, rassurez-vous. « Il n’y a aucune honte à ouvrir un petit pot et de ne pas éplucher une carotte. Les aliments spécifiques pour bébés sont aujourd’hui de très bonne qualité. »

Pour en savoir plus, l’Association française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) a lancé le site www.mpedia.fr. Vous y retrouverez de nombreux conseils (pas seulement alimentaires) dispensés par des spécialistes de l’enfance.