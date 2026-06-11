Accueil » Bien-être » Sport » Coupe du monde : le stress des supporters au plus haut les jours de match
Des chercheurs de l’Université de Bielefeld ont suivi 229 fans du club allemand Arminia Bielefeld pendant douze semaines grâce à des montres connectées. Ce dispositif permettait d’enregistrer leur fréquence cardiaque et leur niveau de stress au quotidien. Les participants ont été observés avant, pendant et après la finale de la Coupe d’Allemagne qui se jouait le 24 mai 2025 à Berlin face au VfB Stuttgart. Les résultats montrent que le niveau moyen de stress des supporters était supérieur de 41 % le jour du match par rapport aux jours sans rencontre. L’augmentation du stress a commencé plusieurs heures avant le […]
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