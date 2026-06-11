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Coupe du monde : le stress des supporters au plus haut les jours de match

11 juin 2026

Alors que la Coupe du monde débute ce jeudi, le football provoque des effets bien réels sur le corps des supporters. Selon une étude « Football Fever Study », publiée dans la revue Scientific Reports, le niveau de stress des fans augmente considérablement lors des matchs les plus importants.

Des chercheurs de l’Université de Bielefeld ont suivi 229 fans du club allemand Arminia Bielefeld pendant douze semaines grâce à des montres connectées. Ce dispositif permettait d’enregistrer leur fréquence cardiaque et leur niveau de stress au quotidien. Les participants ont été observés avant, pendant et après la finale de la Coupe d’Allemagne qui se jouait le 24 mai 2025 à Berlin face au VfB Stuttgart. Les résultats montrent que le niveau moyen de stress des supporters était supérieur de 41 % le jour du match par rapport aux jours sans rencontre. L’augmentation du stress a commencé plusieurs heures avant le […]

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