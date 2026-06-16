Accueil » Santé Publique » Aliments contaminés : 1,5 million de décès chaque année
Chaque année, près de 866 millions de personnes dans le monde tombent malades après avoir consommé des aliments contaminés. Parmi elles, 1,5 million en meurent, selon de nouvelles données publiées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) à l’occasion de la journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments, dimanche 7 juin. Les causes de ces maladies sont multiples : bactéries, virus, parasites, mais aussi substances chimiques nocives comme le plomb ou l’arsenic. Si les infections d’origine biologique représentent la majorité des cas, ce sont les contaminants chimiques qui sont responsables de près des trois quarts des décès, en grande […]
Cet article est réservé à nos partenaires éditoriaux.Accédez à nos packs d'articles ou à notre flux intégral. Découvrir nos offres
Déjà abonné ? Connectez-vous
Recevez par e-mail les dernières actualités santé.