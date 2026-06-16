Digestion : faut-il privilégier les aliments chauds ou froids ?

Selon la World Gastroenterology Organisation (WGO), la digestion dépend principalement de la composition des aliments, des enzymes digestives, de la motricité intestinale et du microbiote, bien plus que de facteurs comme la température du repas. En d’autres termes, ce que l’on mange compte bien davantage que la température à laquelle on le consomme. Concrètement, une fois ingérés, les aliments sont rapidement ramenés à la température interne du corps, autour de 37°C. L’estomac assure ce rééquilibrage thermique de manière efficace, sans perturber le fonctionnement global de la digestion. Des effets légers et variables selon les individus Certaines recherches indiquent toutefois que […]
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