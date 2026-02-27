Amiante dans le sable magique : quels risques pour la santé des enfants ?

La présence d’amiante a été identifiée dans les jouets de sable comme le sable magique. Les autorités recommandent aux consommateurs de ne plus en acheter pour l’instant et demandent aux parents de ne plus laisser leurs enfants jouer avec. Quels sont les risques pour la santé ? Que faire si vous en avez à la maison ?

L’alerte a été donné jeudi 26 février dans la soirée par la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF). Elle indique dans un communiqué avoir informé les professionnels de la nécessité de suspendre la commercialisation des jouets à base de sable, très populaires auprès des enfants. Il est également recommandé aux parents de ne plus en acheter. En cause, la présence d’amiante, interdit en France depuis 1997, dans ce type de jouets.

Ce sont d’abord les autorités australiennes qui ont donné l’alerte après avoir détecté la présence d’amiante dans 32 références de jouets à base de sable (sable magique, à dessiner ou à modeler) commercialisés par 5 marques. Les autorités européennes leur ont emboité le pas et en ont détecté à leur tour de l’amiante dans les références proposées en Europe. Les professionnels du secteur, après découverte d’amiante dans leurs produits, ont mis en place des rappels en février 2026, disponibles ici : https://rappel.conso.gouv.fr/categorie/0/1/amiante

Tous les jouets à base de sable sont retirés de la vente, le temps de s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’amiante.

Qu’est-ce que l’amiante ?

L’amiante est un minéral fibreux microscopique naturellement présent dans les roches, et qui présente de nombreuses propriétés : anti-incendie, résistance mécanique, isolant phonique… Ces caractéristiques, associées au faible coût de son extraction, ont favorisé l’utilisation massive des fibres d’amiante sous différentes formes au XXème siècle. On l’a utilisé pour de nombreux objets de la vite courante et dans le domaine de la construction.

Comment expliquer la présence d’amiante dans ces jouets ? Celle-ci serait liée à la présence naturelle d’amiante dans certaines roches ou gisements de sables.

Quels risques pour la santé des enfants ?

En cas d’inhalation, les filaments d’amiante peuvent se déposer dans les poumons et provoquer des maladies respiratoires. L’amiante est reconnue cancérogène pour l’homme par le Centre international de recherche contre le Cancer pour le cancer du poumon, de la plèvre (mésothéliome) et, depuis 2009 pour les cancers du larynx et des ovaires. Toutes les variétés d’amiante sont classées cancérogènes. L’inhalation de fibres d’amiante peut aussi entraîner d’autres maladies comme l’asbestose ou les plaques pleurales. L’amiante peut aussi être à l’origine de nombreux pathologies respiratoires bénignes.

Dans le cas présent, l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), en lien avec les experts toxicologues des Centres antipoison, indique qu’au regard des éléments disponibles, il n’y a pas de risque aigu pour la santé des enfants dû à la présence d’amiante dans le sable des jouets rappelés. Ils indiquent notamment que la texture humide du sable limiterait le risque de dispersion de fibres d’amiante dans l’air, le risque lié à l’amiante étant principalement respiratoire. A l’adresse des parents, les autorités précisent que « le fait de ressentir une irritation de la gorge ou du nez juste après avoir joué avec ces sables ne peut pas être lié à une exposition à l’amiante ».

Que faire si vous avez du sable magique à la maison ?

Toutefois, les autorités ont recommandé aux parents de ne plus acheter ces jouets et de ne plus permettre à leurs enfants d’y jouer à la maison. « Placez le jouet dans son emballage d’origine puis dans un sac fermé hermétiquement. Entreposez-le ensuite hors de portée des enfants, en attendant des informations complémentaires de la part du fournisseur », recommandent-elles.

Elles précisent qu’il n’y a aucun risque si le jouet est placé dans un emballage hermétique. Mais si les parents souhaitent se débarrasser du sable, il est alors nécessaire qu’ils se rapprochent de leur collectivité pour connaître les règles en vigueur concernant la gestion des déchets amiantes. « Ne jetez pas le sable dans les poubelles comme des déchets classiques, ni dans les égouts ou la nature. »

Et si le sable tombe au sol ? Evitez de l’aspirer ou de le balayer ce qui risquerait de le disperser dans l’air. Utilisez un chiffon humide pour ramasser le sable et placez ensuite le chiffon dans un sac fermé.