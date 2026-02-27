Allergies aux pollens : elles sont déjà de retour !

La saison des pollens débute tôt cette année et la quasi-totalité de la France est en alerte, selon l’indice pollen d’Atmo France. Quels sont les symptômes d’une allergie aux pollens ? Que faire ?

Une saison qui commence de plus en plus tôt dans l’année à la faveur de températures très douces. Les pollens ont fait leur retour en France, avec des conditions météo propices. Cette dernière semaine de février a été marquée par des températures printanières et un temps sec qui ont favorisé la dispersion des pollens. Ce vendredi 27 février dans la matinée, la quasi-totalité de la France présente un indice pollen « élevé », selon Atmo France.

En cause ? Les cyprès et les aulnes. Le premier est très présent dans le pourtour méditerranéen, le second un peu partout en France. Selon l’Inrae, « dans les villes méditerranéennes, le pollen de cyprès représente parfois 50 % du total des pollens émis sur une année, toutes espèces confondues. Certaines années, ce pourcentage atteint même 70 % à Aix-en-Provence ».

Les pollens sont surveillés dans l’air ambiant car certaines protéines dont ils sont constitués sont des allergènes. « Lorsqu’ils sont émis dans l’air et transportés par le vent, ils peuvent entrer en contact avec les muqueuses respiratoires et oculaires et peuvent provoquer des allergies (ou pollinoses). Ils peuvent déclencher une réaction parfois exacerbée de notre organisme, alors qu’ils devraient normalement être tolérés (réaction d’hypersensibilité) », explique Atmo France. Les allergies aux pollens, en augmentation dans les pays industrialisés, concernerait 20 % des enfants à partir de 9 ans et 30 % des adultes.

Quels sont les symptômes ?

des démangeaisons ;

un nez bouché ou qui coule ;

des éternuments ;

de la toux ;

une respiration sifflante ;

des difficultés respiratoires ;

des yeux rouges et larmoyants.

Pour vivre le mieux possible avec ces allergies, l’Institut Pasteur de Lille livre les conseils suivants :

évitez les allergènes : limitez les sorties lors des pics de pollinisation, surtout le matin ;

fermez les fenêtres : gardez les fenêtres fermées pendant la saison pollinique pour empêcher l’entrée de pollen ;

utilisez des purificateurs d’air : ils peuvent aider à réduire le pollen à l’intérieur ;

lavez-vous régulièrement : prenez des douches et changez de vêtements après être sorti pour éliminer le pollen ;

pensez aux médicaments : utilisez des antihistaminiques, des sprays nasaux ou des collyres prescrits par un médecin.

A noter : l’indice pollen a été mis en place par Atmo France et les Associations agrées de surveillance de la qualité de l’air, alors que près d’un Français sur trois souffre d’allergies aux pollens. Il s’agit d’une IA qui combine des données statistiques, des relevés de pollens, des prévisions météorologiques et des informations issues de la plateforme européenne Copernicus. « L’indice pollen répond à un besoin croissant d’information quotidienne. Il permet aux personnes allergiques d’adapter leur mode de vie et leurs traitements en fonction des prévisions, tout en offrant aux professionnels de santé des indicateurs précieux pour ajuster le suivi de leurs patients », note Atmo France. Il fournir une prévision sur trois jours : https://www.atmo-france.org/