Andy Roddick atteint d’un cancer de la peau : « mettez de la crème solaire à vos enfants »

Dans un récent podcast intitulé « Served with Andy Roddick », l’ancien tennisman a révélé avoir souffert de plusieurs cancers de la peau depuis la fin de sa carrière en 2012. Il en a ainsi profité pour passer un message aux parents : « utilisez de la crème solaire et mettez-en à vos enfants ! ».

« Le problème n’apparaît pas quand votre enfant a 8 ans. Mais il pourrait apparaître lorsqu’il en aura 38 ! » C’est par ces mots que l’ancien tennisman américain Andy Roddick a souhaité alerter sur le risque de cancer de la peau lorsque l’on ne se protège pas assez ainsi que ses enfants des méfaits du soleil.

Car l’ancien champion sait de quoi il parle : « j’ai souffert de différents types de cancer de la peau depuis que j’ai arrêté de jouer », a révélé celui qui a disputé son dernier match professionnel à l’US Open en 2012. « On m’a retiré une tumeur épidermoïde de la lèvre il y a cinq ou six ans », a-t-il expliqué avant de préciser qu’il venait de subir une opération au laser et qu’il allait devoir faire attention pour le reste de sa vie.

C’est quoi une tumeur épidermoïde ?

Ces cancers épidermoïdes sont la deuxième forme la plus courante de cancer de la peau. Ils affectent l’épiderme, la couche supérieure de la peau. La plupart du temps, ils surviennent sur une peau régulièrement exposée au soleil. Les personnes les plus à risque sont ainsi :

celles qui ont la peau claire, les cheveux blonds ou roux ;

celles qui sont exposées longuement au soleil (les travailleurs en extérieur ou certains sportifs).

celles qui ont eu de nombreux coups de soleil graves au début de leur vie.

Surveiller votre peau…

Les cancers épidermoïdes peuvent apparaître comme des plaques rouges squameuses, des plaies ouvertes, une peau rugueuse, épaissie ou ressemblant à des verrues. Comme le précise la Skin Cancer Foundation, « alors que la majorité de ces cancers peuvent être traités facilement et avec succès, si on les laisse se développer, ces lésions peuvent devenir défigurantes, dangereuses et même mortelles. Non traités, ils peuvent devenir invasifs, se développer dans des couches plus profondes de la peau et se propager à d’autres parties du corps. »

C’est pourquoi, si vous découvrez une plaie qui ne guérit pas sur votre corps, n’hésitez pas à en parler à votre médecin.

Mais comme bien souvent, il vaut mieux prévenir. La protection solaire est primordiale. Si, en règle générale, il est conseillé de rechercher l’ombre et de ne pas s’exposer aux heures les plus chaudes, pas toujours facile de mettre ces conseils en application lorsque l’on est sportif. Si vous êtes dans ce cas, utilisez une protection solaire UVA-UVB à large spectre avec SPF 30-50 + à réappliquer toutes les 2 heures durant vos cessions.