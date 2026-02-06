Generic selectors
Après le ski: récupération, détente, plaisir…

06 février 2026

Les jambes lourdes, quelques courbatures : après une journée sur les pistes de ski, une saine fatigue semble gagner l’ensemble de notre corps. Le signe que cette activité est intensive et qu’à ce titre, elle nécessite de bien récupérer. Pour mieux repartir le lendemain matin.

Que le ski soit de descente ou de fond, les jambes ne sont pas les seules à être sollicitées. Sur les pistes, la position fléchie interpelle allégrement vos fessiers, vos abdominaux et bien sûr, votre dos. En ski de fond, tout le haut du corps entre plus en mouvement. Pas étonnant que le soir venu, votre organisme demande à souffler et à ré-cu-pérer ! De quelle façon ? Misez donc sur :

  • L’hydratation : le mot-clé de votre soirée, en préférant volontiers des boissons chaudes et de l’eau, pour réhydrater votre corps après un effort physique potentiellement intense. Evitez l’alcool qui a tendance à déshydrater ;
  • Des étirements: si cela vous soulage, n’hésitez pas ! Mais attention, ils ne doivent pas être douloureux. Pour étirer les quadriceps : en position debout, le dos bien droit, la main gauche attrape la cheville gauche pour amener le talon vers la fesse gauche. Maintenez 30 secondes et relâchez. Pour les ischio-jambiers – muscles situés à l’arrière de la cuisse – toujours en position debout, orientez le talon du côté de la cuisse à étirer, en appui sur une surface basse comme une chaise. Et n’oubliez pas le mollet : talon au sol, pointe de pied en appui contre un mur. Et soufflez bien.
  • Une douche plutôt chaude pour favoriser la détente et la relaxation. Mais veillez à ne pas la prendre juste avant le coucher. En effet, pour s’endormir, l’organisme a besoin de fraîcheur ! Donc au moins une heure et demie avant d’aller “au dodo” ;
  • Un dîner pour recharger les batteries: bien sûr au ski, le dîner fait partie des incontournables moments conviviaux. Si la raclette et la fondue locales sont à déguster avec plaisir, accompagnez-les de fibres et autres vitamines : salade verte, carottes râpées, fruits de saison. Pour le reste de la semaine, diversifiez les féculents, de préférence complets : pâtes, riz… Mais aussi pommes de terre, blé et encore des légumineux (lentilles…), etc.
  • Un nuit récupératrice: c’est l’atout numéro un pour profiter pleinement des pistes, le lendemain. Privilégiez une heure de coucher régulière. Gagnez votre lit lorsque le sommeil se présente !

  • Source : Association des médecins de montagne - Journal of Human Kinetics 23(1):55-61, March 2010

  • Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

