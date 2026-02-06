Après le ski: récupération, détente, plaisir…

Que le ski soit de descente ou de fond, les jambes ne sont pas les seules à être sollicitées. Sur les pistes, la position fléchie interpelle allégrement vos fessiers, vos abdominaux et bien sûr, votre dos. En ski de fond, tout le haut du corps entre plus en mouvement. Pas étonnant que le soir venu, votre organisme demande à souffler et à ré-cu-pérer ! De quelle façon ? Misez donc sur :
Source : Association des médecins de montagne - Journal of Human Kinetics 23(1):55-61, March 2010
Ecrit par : David Picot – Edité par : Emmanuel Ducreuzet
Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.