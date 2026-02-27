Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 360 articles

Est-il dangereux de manger de la neige ?

27 février 2026

Manger de la neige peut paraître anodin, voire ludique, surtout pour les enfants. Pourtant, ce geste n’est pas sans risques, en particulier en milieu urbain.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la neige n’est pas composée d’eau pure. Lorsqu’elle se forme et tombe au sol, elle capte de nombreux polluants présents dans l’air, comme les particules fines, les métaux lourds ou encore les résidus issus de la combustion liée au trafic routier et au chauffage. Plus l’environnement est pollué, plus la neige le sera également.

À cela s’ajoute un risque microbiologique. La neige peut contenir des bactéries, des virus ou des parasites. Une fois au sol, elle se contamine très rapidement au contact des animaux, par l’urine ou les excréments, mais aussi à cause des chaussures, des déchets et de tout ce qui circule dans l’espace public.

La neige ramassée en ville ou au bord des routes est particulièrement à risque. Elle peut renfermer des hydrocarbures, du sel de déneigement ainsi que des métaux lourds comme le plomb ou le zinc. Ces substances sont potentiellement toxiques, surtout pour les jeunes enfants.

À la montagne aussi

Certaines personnes sont d’ailleurs plus vulnérables que d’autres. Les enfants, dont l’organisme est plus sensible aux toxines et aux microbes, les femmes enceintes ainsi que les personnes immunodéprimées doivent éviter toute ingestion de neige.

On pourrait penser que la neige en montagne est plus sûre. Pourtant, même en altitude, elle n’est pas stérile. Des études ont montré que des polluants peuvent être transportés par les vents sur de longues distances et se déposer dans des zones pourtant éloignées des sources de pollution. Le risque y est certes moindre qu’en ville, mais il n’est pas nul.

  • Source : Health Canada - Agence européenne pour l’environnement (EEA) – OMS

  • Ecrit par : Dominique Salomon – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Allergies aux pollens : elles sont déjà de retour !
Lire la suite
Journée mondiale des maladies rares : qu’est-ce que l’albinisme ?
Lire la suite
Amiante dans le sable magique : quels risques pour la santé des enfants ?
Lire la suite
Quels sont les objets les plus sales de votre quotidien ?
Lire la suite
Est-il dangereux de manger de la neige ?
Lire la suite
Maladie d’Alzheimer : une nouvelle ressource 3-en-1 pour les aidants
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Fécondation in vitro : l’importance d’être bien dans sa tête avant de démarrer le parcours

SUIVANTE

Assistance médicale à la procréation : comment construire sa parentalité après un don de gamète ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils