Après un choc, d’où vient cette bosse ?

Un choc à la tête s’accompagne souvent d’une douleur, mais aussi de l’apparition quasi instantanée d’une bosse. De quoi s’agit-il et comment se forme-t-elle ?

Un coup entraîne une hémorragie sous-cutanée caractérisée par l’éclatement ou la rupture de petits vaisseaux sanguins. Pour autant, l’apparition d’une bosse est loin d’être systématique. Et pour cause, celle-ci se manifeste plus volontiers sur les parties dures et osseuses de notre organisme – le crâne, l’orbite, la pommette ou encore le genou – plutôt que sur les tissus mous, au niveau par exemple des mollets ou des cuisses.

Ecchymose ou…

La différence ? Dans ce dernier cas, le sang qui s’échappe du vaisseau bénéficie en quelque sorte de la possibilité de s’écouler au beau milieu des tissus. Il va ainsi se répandre et former un bleu, appelé aussi ecchymose, qui tend à apparaître après un choc léger (contusion, chute…).

… hématome

Si le choc s’avère plus violent (avec un objet ou un mobilier, suite à un coup de poing ou de pied…), l’atteinte sera plus profonde. L’on parlera ainsi d’un hématome, lequel est défini par l’Assurance-maladie comme « un épanchement de sang qui se produit plus profondément sous la peau. Il forme une collection de sang saillante sous la peau ».

Ecoulement par le haut !

En l’absence de tissus mous comme c’est le cas sur le front par exemple, l’os se situe directement sous la peau. Autrement dit, en cas de choc, impossible pour le sang de s’écouler aux alentours ! C’est ainsi qu’il va prendre de… la hauteur et provoquer ce gonflement : la bosse.

Du froid !

Pour faciliter la résorption des ecchymoses et des hématomes, misez sur le froid ! Comme le préconise l’assurance-maladie, « posez une poche de glace sur la zone concernée pendant une quinzaine de minutes. La glace aide à lutter contre la douleur et limite l’extension de l’ecchymose ou de l’hématome ». Un rappel, n’appliquez surtout pas la glace directement sur la peau, sous peine de provoquer une engelure. Disposez-la plutôt dans un tissu.