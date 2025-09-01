Après une amputation, pourquoi le cerveau n’oublie pas le membre disparu ?

Comment le cerveau peut-il percevoir un membre qui n'est plus là ? La sensation persistante d'un "membre fantôme" après une amputation a longtemps été un mystère. Contredisant l'idée que le cerveau "efface" la partie du corps manquante, une nouvelle étude révèle que la représentation cérébrale de ce membre reste non seulement intacte, mais aussi étonnamment active.

Jusqu’à présent, on pensait qu’à la suite d’une amputation, les régions voisines se réorganisaient et occupaient la zone précédemment attribuée au membre manquant. Mais cela pose un problème : la plupart des personnes amputées rapportent des sensations fantômes, comme si le membre était toujours en place, ce qui peut également entraîner des sensations telles que des démangeaisons ou des douleurs.

Pour étudier cette contradiction, des scientifiques des Universités de Cambridge et de Pittsburgh, – dont le travail a été publié dans Nature Neuroscience – ont suivi trois personnes avant et après l’amputation de leur main.

Avant l’amputation, allongés dans un scanner d’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les trois patients ont été invités à bouger les cinq doigts de leurs mains. Les chercheurs ont utilisé les images cérébrales pour établir des cartes de la main de chaque individu.

Il leur ensuite été demandé d’imaginer bouger leurs doigts des mois et des années après l’amputation. « L’analyse des images ‘avant’ et ‘après’ a révélé une remarquable cohérence, notent les auteurs. Même sans la main, la région cérébrale correspondante s’activait de manière presque identique. »

Une carte précise du corps…

Selon les chercheurs, il existe dans le cerveau une région spécifique nommée le cortex somatosensoriel. Chaque partie de notre corps y est représentée et traite les informations sensorielles comme le toucher, la température ou la douleur. Ce qui s’apparente à une carte précise de notre organisme. Par exemple, si vous touchez quelque chose de chaud avec votre main, cela active une région spécifique du cerveau ; si vous vous cognez l’orteil, une autre région s’active.

Le cerveau, qui conserve intact le schéma du corps complet, continue d’envoyer et de recevoir des signaux comme si le membre était toujours présent. Cette découverte explique pourquoi tant d’amputés ressentent des sensations fantômes.