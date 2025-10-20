Arrêter de fumer, même tard dans la vie, retarde le déclin cognitif

Il n’est jamais trop tard pour arrêter. Voici comment l’on pourrait résumer une étude du University College de Londres. Les chercheurs ont découvert que les personnes qui arrêtent de fumer, même après 50 ans, connaissent un déclin cognitif nettement plus lent que celles qui continuent.

Pour celles et ceux qui fument plus d’un paquet de cigarettes par jour, le risque de développer la maladie d’Alzheimer est 40 % plus élevé que pour le reste de la population.

Comment le tabac nuit au cerveau ?

Il endommage les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau en oxygène ;

Il provoque une inflammation chronique ;

Il détruit directement les cellules cérébrales par stress oxydatif.

La bonne nouvelle, c’est qu’en arrêtant, vous pourriez bien ralentir le processus. Dans une étude, publiée dans The Lancet Healthy Longevity, des chercheurs ont examiné les données de plus de 9 000 personnes âgées en moyenne de 58 ans, dans 12 pays, comparant les résultats des tests cognitifs de celles et ceux qui ont arrêté de fumer avec ceux d’un groupe qui a continué le tabac.

Des mois de gagnés chaque année

Résultat, après l’arrêt du tabac, le déclin des capacités verbales est réduit de moitié, tandis que la perte de mémoire ralentit de 20 %. Concrètement, cela signifie que chaque année, les ex-fumeurs « gagnent » trois à quatre mois de capacité mémorielle et six mois de fluidité verbale par rapport aux fumeurs.

« Notre étude suggère que cesser de fumer peut aider les gens à maintenir une meilleure santé cognitive à long terme, même lorsque nous avons 50 ans ou plus lorsque nous arrêtons, souligne le Dr Mikaela Bloomberg du University College de Londres. Nous savons déjà qu’arrêter de fumer, même plus tard dans la vie, s’accompagne souvent d’une amélioration de la santé physique et du bien-être. Il semble que, pour notre santé cognitive aussi, il n’est jamais trop tard pour arrêter. »