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Asthme pédiatrique : une thérapie numérique bientôt remboursée par la Sécu ?

02 avril 2026

L’observance du traitement est essentielle pour contrôler l’asthme chez l’enfant. C’est l’objectif de la thérapie numérique Joe qui accompagne l’enfant dans la gestion de son traitement. Une thérapie qui a fait ses preuves puisqu’elle vient d’obtenir le feu vert de la HAS pour un remboursement par l’Assurance maladie.

Sera-t-elle la première thérapie numérique remboursée par l’Assurance maladie ? La Commission nationale d’évaluation des dispositifs médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la Haute Autorité de santé (HAS) a rendu jeudi 2 avril un avis favorable au remboursement de la thérapie digitale Joe. Ce dispositif médical numérique à visée thérapeutique (également appelée thérapie numérique ou DTx) est indiqué dans la prise en charge de l’asthme persistant chez l’enfant de 7 à 11 ans.

L’asthme concerne 14 à 16 % des enfants en France. La mise en place du traitement doit toujours être accompagnée d’une éducation thérapeutique de l’enfant et de son entourage afin d’assurer l’observance de ce traitement, pilier majeur du contrôle de l’asthme. Objectif : éviter les crises d’asthme sévère appelées exacerbations et les risques d’hospitalisation associés.

Permettre à l’enfant de gagner en autonomie

Développée par la société française Ludocare, la thérapie digitale Joe se compose d’une application destinée aux parents, qui permet le paramétrage individualisé et un suivi en temps réel des prises de traitement et d’un compagnon santé connecté destiné à l’enfant. Elle « guide ainsi l’enfant dans la gestion de son traitement au moyen de vidéos pédagogiques (rappel des prises de son traitement, bons gestes à réaliser…) à travers un écran intégré dans un petit robot. Une application y est associée, paramétrée par l’entourage de l’enfant avec les instructions de prescription. L’enjeu est d’améliorer l’observance du traitement de fond et de permettre à l’enfant de gagner en autonomie », explique la HAS.

Une importante réduction des exacerbations

Après une première évaluation défavorable, faute de données probantes permettant d’établir le caractère innovant de ce dispositif, la thérapie numérique Joe sera inscrite sur la Liste des produits et prestations remboursables (LPPR) par l’Assurance maladie. Selon l’autorité sanitaire, les données permettent de « conclure au fait que la thérapie digitale examinée, associée au traitement standard, était supérieure au traitement standard seul, chez les enfants de 7 à 11 ans bénéficiant d’un traitement de fond depuis au moins 3 mois et non traités par biothérapies ». Une importante réduction des exacerbations a notamment été observée dans cette tranche d’âge. Chez les enfants plus jeunes, les 4 – 7 ans, l’association du traitement et du dispositif n’a pas montré d’efficacité supérieure par rapport au traitement seul.

C’est la première fois qu’un avis favorable est rendu pour un dispositif médical numérique à visée thérapeutique. Les dispositifs médicaux numériques à visée thérapeutique se multiplient ces dernières années. Il s’agit souvent d’applications de santé, accessibles au patient depuis son téléphone. Celles-ci visent généralement à traiter ou à mieux vivre une pathologie et ses symptômes, parfois en complément d’un traitement, comme l’application thérapeutique Joe.

  • Source : Haute autorité de Santé, Ludocare

  • Ecrit par : Dorothée Duchemin – Edité par Emmanuel Ducreuzet

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