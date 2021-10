Audition : la musique, chef d’orchestre du plaisir

L’écoute de la musique active des zones cérébrales liées aux émotions positives et au plaisir. C’est dire son importance pour tout un chacun dans la vie de tous les jours. Un plaisir aujourd’hui accessible même aux personnes souffrant de troubles de l’audition grâce à une nouvelle technologie !

C’est bien connu la musique adoucit les mœurs. Et ses vertus sont nombreuses tant sur le plan psychologique que physiologique. D’où l’importance de proposer aux personnes malentendantes et appareillées, des aides auditives offrant une qualité sonore optimale.

Redonner vie à la musique

Le programme de musique Oticon MyMusic a par exemple été conçu pour fournir une performance musicale de haute qualité. Les ingénieurs, associés à des mélomanes souffrant de pertes auditives, ont mis au point des stratégies de traitement du signal axées sur la musique comme un système de compression optimisé. Ils ont également travaillé en s’inspirant des techniques de la hi-fi ! Objectif : que l’écoute de la musique se rapproche le plus possible d’une écoute normale. Autrement dit de l’expérience vécue par les normo-entendants. Et ce dans toutes ses dimensions, aussi bien en streaming qu’en live.

Dans tous les cas, l’expérience musicale semble plutôt satisfaisante. Selon une étude, les personnes équipées d’aides auditives proposant ce programme de musique, ont estimé qu’il était 72 % supérieur au programme musical antérieur. A côté de ses performances déjà prouvées en termes de compréhension de la parole, l’aide auditive Oticon More redonne également vie à la musique.

Quand la musique fait du bien

Oui car la musique, c’est ressentir des émotions uniques, c’est aussi les partager. Et saviez-vous également que la musicothérapie était efficace pour réduire l’anxiété. Une équipe a démontré que le fait d’écouter une musique que l’on aime permet de réduire l’anxiété, facteur aggravant chez les personnes atteintes de maladies coronaires telles que l’infarctus du myocarde. « La musique agit alors favorablement sur la pression artérielle systolique, la fréquence cardiaque, la fréquence respiratoire, la qualité du sommeil et la douleur, diminuant aussi les risques de récidive », explique la Fédération française de Cardiologie.

Tout comme il a déjà été prouvé que les aides auditives permettaient de réduire le déclin cognitif à l’origine de démences, l’écoute de la musique serait également bénéfique. De nombreux travaux ont en effet montré que la sollicitation des zones cérébrales impliquées dans l’écoute de la musique avait un effet positif sur les capacités cognitives. Et plus particulièrement sur l’attention, la mémoire et le langage… Alors qu’attendez-vous pour écouter la musique que vous aimez ? Sans oublier que certains airs du passé seront à même de faire resurgir de beaux souvenirs.