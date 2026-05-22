Automédication : le guide qui fait enfin le tri

Enfin, un guide de l'automédication qui ne se limite pas à une liste (plus ou moins exhaustive) de médicaments non remboursés assortie de notes inégalement justifiées ! Le Guide des Médicaments sans ordonnance de Jean-Paul Giroud (ancien membre du conseil scientifique de Destination Santé) et Antoine Coquerel , est un outil directement utile à qui veut s'y retrouver dans la jungle des médicaments à usage familial.

A l’heure du grand désengagement de l’Assurance Maladie nous voyons apparaître de plus en plus de médicaments librement accessibles au public. Cet ouvrage donc, répond à une forme d’urgence car la considérable “collection” de 4500 médicaments étudiée par les auteurs est d’une inégalité confondante. D’un côté vous trouverez des produits dont l’efficacité proclamée est fondée sur la tradition orale plutôt que scientifique et de l’autre un nombre grandissant de spécialités pharmaceutiques modernes proposées à des doses plus faibles que leur forme originelle…mais dont l’utilisation sans contrôle peut ne pas être dénuée de dangers.

L’un et l’autre professeurs des Universités en Pharmacologie clinique, Jean-Paul Giroud (ancien membre du conseil scientifique de Destination Santé) et Antoine Coquerel se livrent ici à un véritable travail de pédagogie. Exigence de base, chacune des 4500 spécialités présentées dans les 520 pages de leur ouvrage est évaluée sur les bases scientifiques de l’ANSM. Mais surtout, cette analyse est systématiquement remontée à la source du problème à traiter. Car l’ouvrage offre également une aide à la compréhension des symptômes, aux signes d’alerte et aux risques cachés qui doivent être pris en compte. Des signes aussi “simples” en apparence que des démangeaisons ne doivent pas être soignés de la même façon, selon que des lésions cutanées sont visibles ou non, où lorsqu’elles se situent dans certaines parties du corps. Lorsqu’elles font suite à l’ingestion d’un aliment, d’un médicament ou lorsqu’elles surviennent en cours de grossesse, elles nécessitent au contraire une consultation en urgence voire un appel au SAMU (15 ou 112).

Une mention particulière enfin pour l’attention portée à la dimension préventive de ce guide. Les 6 pages consacrées à l’arrêt du tabac et au sevrage tabagique par exemple, passent en revue toutes les solutions proposées. Elles comportent aussi – et peut-être surtout – des informations essentielles et validées sur les bénéfices très rapides que le candidat ex-fumeur peut espérer de sa démarche. Une revue factuelle des avantages que l’on peut attendre de la cigarette électronique et une explication raisonnée des risques d’échec. Pas d’idéologie, seulement des faits et une explication rationnelle des bonnes pratiques.

Enfin donc, un guide de l’automédication qui traite ses lecteurs en adultes informés, et pour le prix d’une simple consultation médicale.