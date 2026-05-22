Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
33 606 articles

Fortes chaleurs : attention aux pièges de la climatisation

22 mai 2026

Alors que la France s'apprête à connaître quelques jours de fortes chaleurs, la climatisation redevient un réflexe pour supporter ces températures. Mais mal utilisée, elle peut également entraîner des effets indésirables sur la santé.

En période de fortes chaleurs, les autorités recommandent souvent de passer plusieurs heures par jour dans des lieux frais, notamment pour les personnes les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées. Les cinémas, bibliothèques, centres commerciaux ou musées peuvent ainsi offrir un peu de répit.

Cependant, la climatisation ne doit pas être utilisée sans précaution. Le principal danger reste le choc thermique. Il survient lorsque l’organisme subit un changement brutal de température entre l’intérieur et l’extérieur. Par exemple, passer de 20°C à 35°C ou 40°C peut mettre le corps à rude épreuve, avec des conséquences pouvant aller du malaise à des troubles plus graves, notamment cardiaques.

Pour limiter ce risque, il est recommandé de ne pas dépasser un écart de 5 à 7°C entre l’intérieur et l’extérieur. Concrètement, s’il fait 35°C dehors, une température intérieure autour de 28°C suffit déjà à procurer une sensation de fraîcheur.

Attention aux infections respiratoires

Autre effet moins connu : les passages répétés du chaud au froid peuvent irriter les muqueuses respiratoires. Résultat, elles deviennent plus vulnérables aux virus et bactéries, favorisant les rhumes, les angines ou les bronchites.

La climatisation contribue également à assécher l’air, ce qui accentue cette fragilité. Et si les appareils sont mal entretenus, ils peuvent même diffuser des microbes dans l’air ambiant.

Dans les cas les plus graves, un mauvais entretien de certains systèmes peut favoriser la prolifération de bactéries responsables de la légionellose. Cette maladie d’origine bactérienne, potentiellement mortelle, expose à une infection pulmonaire aiguë. Les bactéries en cause, appelées Legionella, « font partie de la flore aquatique et sont trouvées dans de nombreuses sources d’eaux douces chaudes », décrit l’Institut Pasteur.

Quel rapport avec la climatisation ? Certains systèmes, largement employés dans les hôtels, hôpitaux et autres grands établissements, sont basés sur l’eau pour le refroidissement de l’air. Or si cette eau est contaminée par ces bactéries, celles-ci profitent de températures relativement élevées dans le système pour proliférer. La contamination se fait ensuite en inhalant des microgouttelettes d’eau expulsée dans l’air. C’est l’entretien régulier des systèmes qui permet de réduire le risque de contamination.

Bien utiliser sa climatisation

Pour limiter les risques tout en profitant du confort, quelques règles simples s’imposent :

  • maintenez une température modérée, sans chercher à recréer un « effet frigo » ;
  • éviter les changements brutaux de température ;
  • faites entretenir régulièrement les filtres et les systèmes de climatisation ;
  • ne dirigez pas le flux d’air directement sur vous.

Et si vous ne disposez pas de climatisation, il existe des solutions efficaces comme le fait de fermer les volets et les fenêtres en journée pour bloquer la chaleur, d’ouvrir largement le soir et la nuit pour faire entrer l’air frais ou encore de placer un ventilateur près d’une fenêtre pour améliorer la circulation de l’air.

  • Source : Institut Pasteur – Ministère de la Santé

  • Ecrit par : Vincent Roche – Edité par : Emmanuel Ducreuzet

Fortes chaleurs : attention aux pièges de la climatisation
Lire la suite
Vitamine D : quelle bonne dose de soleil pour ne pas en manquer ?
Lire la suite
Les infections sexuellement transmissibles atteignent des « niveaux records » en Europe !
Lire la suite
Méthadone : l’ANSM alerte sur une hausse des surdoses
Lire la suite
Soleil et cancers de la peau : les idées reçues persistent
Lire la suite
Tomber amoureux d’une IA ? Un spécialiste nous décrit le mécanisme
Lire la suite
La fréquence cardiaque au repos, un véritable indicateur de santé
Lire la suite
Pourquoi j’ai mal aux reins ?
Lire la suite
Gênes urinaires, quand s’inquiéter ?
Lire la suite
La couleur des selles, reflet de la santé
Lire la suite
Que faire de vos vieilles radiographies ?
Lire la suite
Ce que révèle la couleur de nos selles
Lire la suite
Vidéos

Crème solaire : peut-on encore l’utiliser l’été suivant ?

SUIVANTE

C’est quoi une infection sexuellement transmissible (IST) ?

PUBLICITÉ
NEWSLETTER

Recevez chaque jour par e-mail les dernières actualités santé.

Destination Santé
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous offrir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre quelles sections du site Web vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur notre politique de cookies sur nos CGU.
Aller à la barre d’outils