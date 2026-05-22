Alimentation : le lait, bon ou mauvais pour notre microbiote intestinal ?

La santé de notre microbiote intestinal est au cœur des préoccupations en matière d’alimentation ces dernières années. Dans ce cadre, la consommation de produits laitiers influence-t-elle son équilibre ?

Les micro-organismes présents dans notre corps vivent principalement en communautés nommées microbiotes. La plus importante d’entre elles ? Le microbiote intestinal constitué de près de 10 000 milliards de bactéries, de champignons, de levures et de virus.

Le microbiote intestinal est de mieux en mieux connu et fait l’objet de nombreuses études afin de comprendre son rôle dans certaines pathologies, notamment auto-immunes et inflammatoires. C’est pourquoi l’alimentation suscite une attention toute particulière, car elle influence la santé de notre microbiote. Selon un récent article de nos confrères de Santé Magazine, le lait ne serait ainsi ni bon ni mauvais pour le microbiote intestinal, tout dépendrait de la tolérance de chacun aux produits laitiers. « Le lait n’est pas ‘toxique’ pour l’intestin. C’est votre tolérance personnelle qui fait la différence. Si vous le digérez bien, il peut faire partie d’une alimentation saine et équilibrée. Mais en cas d’intolérance, mieux vaut réduire ou adapter sa consommation », explique au magazine le diététicien nutritionniste Cédric Ben Chemhoum.

Un débat persistant sur l’influence du lait et des produits laitiers

Pour ceux qui tolèrent bien le lait, ils auraient tort de s’en priver. En 2025, une étude publiée dans la revue Nutrients s’est attardée sur les produits laitiers et la façon dont ils influencent le microbiome intestinal. L’analyse a porté sur des échantillons provenant de 34 personnes ayant subi une coloscopie, programmée entre août 2013 et avril 2017. Ont été exclues les personnes présentant des antécédents familiaux de maladies du côlon ou de MICI (maladies inflammatoires chroniques de l’intestin), des polypes colorectaux au cours des trois dernières années, ainsi que celles souffrant d’autres affections ou prenant des médicaments susceptibles d’influencer les résultats. Ont également été exclues celles qui avaient récemment changé leur régime alimentaire. Les participants ont renseigné, dans le détail, leur consommation de produits laitiers.

Pourquoi étudier en particulier les produits laitiers ? « Premièrement, on pense que les aliments fermentés influencent le microbiote intestinal. De nombreux produits laitiers, comme le yaourt et le fromage, sont des aliments fermentés. Deuxièmement, l’impact du lait et du fromage sur la santé fait encore débat. Cette étude visait à apporter des preuves biologiques supplémentaires concernant les effets du lait et du fromage sur la santé », a expliqué à Medical News Yoday Li Jiao, professeure associée au Département de médecine-gastro-entérologie du Baylor College of Medicine (Houston), et principale autrice de l’étude.

Un microbiote plus diversifié chez les consommateurs de lait

Les chercheurs ont analysé les échantillons de muqueuses de la paroi du côlon des participants et identifié les types de microbes présents. Les participants qui consommaient davantage de produits laitiers et plus précisément du lait (et moins de fromage), présentaient une plus grande diversité alpha (le nombre d’espèces coexistant dans un milieu donné) microbienne. Or, ce type de diversité est le signe d’un microbiote sain. Selon Li Jiao, « un microbiote diversifié est plus résistant aux perturbations externes telles que les infections, les changements d’alimentation et la prise d’antibiotiques, ce qui permet une récupération plus rapide. C’est comme une forêt composée de nombreuses essences d’arbres différentes, capable de se régénérer plus vite après une catastrophe naturelle ».

Deux bactéries notamment étaient présentes en plus grande quantité chez les personnes qui consommaient davantage de produits laitiers et précisément du lait, bactéries Faecalibacterium et Akkermansia. « Toutes deux peuvent aider à réguler le système immunitaire, à réduire l’inflammation et à favoriser un intestin sain. Akkermansia, en outre, aide à maintenir et à renforcer la muqueuse intestinale. Selon les données actuelles, elles sont considérées comme bénéfiques pour notre santé, souligne Li Jiao. Le lait et les produits laitiers pourraient favoriser la croissance des bonnes bactéries dans l’intestin, ce qui confirme l’idée que le lait est bon pour notre santé ».

Et pour les personnes intolérantes au lactose ? La scientifique conseille la consommation de produits laitiers allégés, de yaourts, de kéfir (les intolérants au lactose tolèrent mieux ces produits qui contiennent moins de lactose) et des produits laitiers sans lactose.