AVC, infarctus… pourquoi les couche-tard sont-ils plus à risque ?

Une étude britannique établit un lien inquiétant entre les habitudes de sommeil tardives et la santé cardiovasculaire, particulièrement chez les femmes.

Une étude publiée le 28 janvier dans le Journal of the American Heart Association met en lumière un lien préoccupant entre les personnes qui se couchent régulièrement tard et le risque de voir sa santé cardiovasculaire se dégrader.

Les chercheurs de l’Université de Birmingham (Angleterre) ont analysé les données de plus de 300 000 adultes d’âge moyen (57 ans en moyenne) pour évaluer l’impact du chronotype – c’est-à-dire la préférence naturelle de chacun pour les heures de sommeil et d’éveil – sur leur santé cardiaque.

Résultat : les 8 % des participants qui se définissaient comme « des personnes du soir et se couchant vers 2h du matin », présentaient des indicateurs cardiovasculaires nettement moins bons que les autres groupes.

Des chiffres alarmants pour les noctambules et les femmes

L’étude révèle des statistiques particulièrement inquiétantes :

les « couche-tard » avaient une prévalence plus élevée (+79 %) de présenter de scores de santé cardiovasculaire globalement médiocres ;

ils avaient aussi un risque plus élevé de 16 % de subir un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral dans les 14 ans suivants ;

à l’inverse, les « personnes du matin » (se levant tôt et se couchant vers 21h) présentaient des risques plus faibles (-5 % par rapport au groupe intermédiaire).

ces résultats étaient davantage observés chez les femmes que chez les hommes.

Pour les auteurs, « les personnes au rythme circadien décalé sont plus susceptibles d’adopter des comportements à risque pour la santé cardiovasculaire, comme une alimentation de moins bonne qualité, le tabagisme et un sommeil insuffisant ou irrégulier ».

Un message d’espoir tout de même

D’après Kristen Knutson, membre de l’American Heart Association, « ces résultats montrent que le risque accru de maladies cardiaques chez les personnes ‘du soir’ est en partie dû à des comportements modifiables comme le tabagisme. Par conséquent, elles ont la possibilité d’améliorer leur santé cardiovasculaire en modifiant leurs comportements ».

Si vous êtes un ou une couche-tard, il est donc crucial de porter attention à votre santé cardiovasculaire en :

adoptant une alimentation équilibrée ;

limitant le tabagisme ;

établissant une routine de sommeil régulière, même si elle est décalée ;

pratiquant une activité physique régulière :

surveillant votre tension artérielle, votre taux de cholestérol et votre glycémie.