Joueurs de badminton, protégez vos yeux si vous pratiquez en double ! Un conseil très sérieux. En effet selon un travail chinois, le risque de traumatisme oculaire grave est plus élevé pour les joueurs en double qu’en simple.

Sport très prisé en Asie, le badminton fait de plus en plus d’adeptes en France. Et si les parties en double semblent plus ludiques, elles cachent un danger non négligeable, à en croire les résultats d’un travail chinois : les traumatismes oculaires graves.

L’équipe de Yi Liu à l’hôpital de Beijing a observé 85 patients âgés de 15 à 65 ans (52 hommes, 33 femmes) présentant un traumatisme oculaire lié à la pratique du badminton. Au total, 60 accidents ont été provoqués par le volant et 25 par la raquette. Avec pour conséquences, des joueurs qui se sont retrouvés à terre, des verres de lunettes cassés ou même une rupture du globe oculaire.

Portez des lunettes de protection

Au total, 85% de ces accidents sont survenus au cours de parties en double. Un joueur a été victime d’un tel traumatisme qu’il souffre aujourd’hui de cécité. Chez 58 participants, un hyphéma a été diagnostiqué, autrement dit la présence de sang dans l’œil. Parmi eux, 36 ont évolué vers un glaucome secondaire. Mais ce n’est pas tout, 23 cas de subluxation du cristallin ont été rapportés, ainsi que deux décollements de la rétine.

« Les joueurs de badminton doivent être avertis des risques oculaires et porter des protections adéquates », concluent les auteurs en faisant appel au bon sens. A bon entendeur…