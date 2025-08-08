Canicule : protégez votre bébé de la déshydratation et des coups de chaleur

L'été et ses vagues de chaleur présentent un risque particulier pour les plus vulnérables, et notamment les nourrissons. Étymologiquement, le mot « enfant » désigne celui qui « ne parle pas ». Cette incapacité à exprimer ses besoins, comme la soif, rend le risque de déshydratation bien réel.

Les périodes de fortes chaleurs mettent le corps à rude épreuve, et particulièrement celui de bébé, plus vulnérable. En effet, l’eau représente 75 à 80% du poids d’un nouveau-né et 65% de celui du bébé de plus d’un an. Bébé a plus de mal à réguler sa température et perd chaque jour plus d’eau qu’un adulte, ce qui augmente certains risques.

Votre nourrisson ne peut pas vous dire qu’il a soif, mais plusieurs signes doivent vous alerter. Une surveillance attentive est la clé.

le signe le plus fiable est la quantité d’urine. Si vous constatez que deux ou trois couches restent sèches d’affilée, c’est un indicateur important de déshydratation. Observez son comportement : une perte d’appétit ou un bébé qui « chouine » et se plaint plus que d’habitude sont également des signaux évocateurs d’un inconfort lié à la chaleur ou d’un début de déshydratation.

L’hydratation : une priorité absolue

L’objectif principal est de proposer très régulièrement à boire à votre enfant.

n’hésitez pas à proposer le sein plus fréquemment qu’à l’accoutumée, sans attendre que votre enfant réclame. Ces tétées supplémentaires combleront ses besoins en eau. Pensez également à augmenter votre propre consommation d’eau pour garantir une lactation suffisante. Si votre bébé est au biberon : conservez le rythme habituel des repas, par exemple toutes les trois heures. Si vous remarquez qu’il boit un peu moins de lait, vous pouvez compléter son hydratation en lui proposant de petits biberons d’eau entre ses repas.

Comment l’habiller ?

Le 1er mois de sa vie, l’enfant ne régule pas bien sa température. L’usage d’un thermomètre peut donc s’avérer précieux pour savoir si vous devez ajouter ou ôter une couche.

A partir de 2 mois, n’hésitez pas à le découvrir pour qu’il n’ait pas trop chaud. Placez-le dans une pièce aérée. Humidifiez légèrement son front (avec de l’eau tiède et non pas froide). Un ventilateur peut aussi se montrer efficace… en veillant à ne pas le diriger directement sur votre fille ou votre fils.

Enfin, au coucher, laissez Bébé s’endormir en couche. Puis au moment où vous irez au lit, ajoutez un drap ou une turbulette légère.

Un bain peut également rafraîchir votre enfant. Encore une fois, l’eau ne devra pas être trop fraîche.