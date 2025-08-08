Accueil » Santé Publique » Canicule : protégez votre bébé de la déshydratation et des coups de chaleur
Les périodes de fortes chaleurs mettent le corps à rude épreuve, et particulièrement celui de bébé, plus vulnérable. En effet, l’eau représente 75 à 80% du poids d’un nouveau-né et 65% de celui du bébé de plus d’un an. Bébé a plus de mal à réguler sa température et perd chaque jour plus d’eau qu’un adulte, ce qui augmente certains risques.
Votre nourrisson ne peut pas vous dire qu’il a soif, mais plusieurs signes doivent vous alerter. Une surveillance attentive est la clé.
L’objectif principal est de proposer très régulièrement à boire à votre enfant.
Le 1er mois de sa vie, l’enfant ne régule pas bien sa température. L’usage d’un thermomètre peut donc s’avérer précieux pour savoir si vous devez ajouter ou ôter une couche.
A partir de 2 mois, n’hésitez pas à le découvrir pour qu’il n’ait pas trop chaud. Placez-le dans une pièce aérée. Humidifiez légèrement son front (avec de l’eau tiède et non pas froide). Un ventilateur peut aussi se montrer efficace… en veillant à ne pas le diriger directement sur votre fille ou votre fils.
Enfin, au coucher, laissez Bébé s’endormir en couche. Puis au moment où vous irez au lit, ajoutez un drap ou une turbulette légère.
Un bain peut également rafraîchir votre enfant. Encore une fois, l’eau ne devra pas être trop fraîche.
